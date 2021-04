FC Bayern - Robert Lewandowski über möglichen Torrekord: “Entscheidend ist die Mannschaft”

Robert Lewandowski spricht unter anderem über den Torrekord, Pausen im Saison-Endspurt und den neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.

Robert Lewandowski vom FC Bayern ist überzeugt davon, dass ihm Gerd Müller den Saisontorrekord in der Bundesliga gönnen würde. Zudem trauert der Pole dem verpassten Halbfinale in der Champions League hinterher, wie er der Sport Bild verriet.

Robert Lewandowski (32) sagte, dass es ihm "weh getan" habe, in den zwei Viertelfinal-Spielen der Champions League gegen Paris St.-Germain verletzt gefehlt zu haben. "Ich konnte der Mannschaft nicht helfen, als es um alles ging."

Ob sein Fehlen den Ausschlag zum Scheitern gab, wollte der Pole nicht bestätigen: "Es ist eine reine Spekulation, ob wir vielleicht jetzt noch im Wettbewerb wären, wenn ich gegen Paris fit gewesen wäre? Wer weiß." Jedoch räumte er ein, dass die Mannschaft "toll gekämpft" habe, "super Spiele abgeliefert" habe.

Was ihn jedoch in jedem Fall störe, sei die nun deutlich geringere Frequenz der Spiele im Endspurt der Saison: "Wir haben jetzt viele Pausen, ich finde: zu viele Pausen! Die Situation ist ungewohnt. Wir haben in fünf Wochen vier Spiele - das ist für uns extrem wenig, fast wie Urlaub." Lewandowski vermutet jedoch, dass dies für ihn ein Vorteil mit Blick auf die anstehende Europameisterschaft sein könne.

Lobende Worte fand Lewandowski derweil für seinen Backup im Bayern-Sturm, Eric Maxim Choupo-Moting: "Als er zum FC Bayern kam, war er bei uns sofort integriert. Choupo tut dem FC Bayern als Spieler und als Mensch gut."

FC Bayern - Lewandowski über Torrekord: Glaube, Müller würde es wollen

Angesprochen auf den für ihn auch nach Ende seiner Verletzungspause noch möglichen Saisonrekord von 40 Toren von Bayern-Legende Gerd Müller, erklärte er, dass dies vor allem auf die Mannschaft ankomme: "Für mich wird entscheidend, wie wir als Mannschaft die Spiele angehen, ob wir 100 Prozent geben, nach einem 1:0 oder 2:0 weiter alles geben. Dann kann ich den Rekord holen, auch wenn ich immer noch nicht zu viel darüber reden will."

Er ist jedoch überzeugt davon, dass Müller selbst ihm nicht böse wäre, sollte er tatsächlich die Marke aus der Saison 1971/72 übertreffen: "Gerd Müller hat so viele Rekorde", sagte Lewandowski und ergänzte: "Ich glaube, er würde es wollen und verstehen."

Lewandowski steht bei 36 Treffern und benötigt somit noch fünf in den finalen drei Spielen der laufenden Saison, um einen neuen Rekord aufzustellen.

Was den Abgang von Trainer Hansi Flick angeht, der seinen Vertrag beim Rekordmeister im Sommer auflösen wird, sagte Lewandowski: "Er ist nicht nur ein toller Trainer, sondern auch ein super Mensch. Mit ihm kann man auch über Privates sprechen, wir haben mit Hansi Flick Historisches geschafft. Das war meine mit Abstand beste Zeit bei Bayern, er hat uns immer einen klaren Plan mitgegeben, was er erwartet."

Über dessen nun offiziellen Nachfolger Julian Nagelsmann sagte Lewandowski derweil, dass er ihn zwar kaum kenne, er jedoch zuversichtlich sei: "Er schafft es immer, Mannschaften auf ein Niveau zu heben, das man ihnen nicht zutraut. Die Performance der Mannschaften liegt bei Nagelsmann meistens über den Erwartungen, über der Summe der Qualität der Einzelspieler", sagte Lewandowski.