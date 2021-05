FC Bayern - Saisontor 41: Robert Lewandowski übertrifft Rekord von Gerd Müller

Vergangene Woche hatte er die Bestmarke eingestellt, nun ist Robert Lewandowski vor Gerd Müller alleiniger Rekordhalter. Er traf zum 41. Mal.

Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat am 34. Bundesliga-Spieltag gegen den FC Augsburg sein 41. Saisontor erzielt und damit den Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller aus der Spielzeit 1971/72 übertroffen. Lewandowski netzte am Samstag in der 90. Minute zum 5:2 für den FCB.

Vergangene Woche, beim 2:2 gegen Freiburg, hatte der Pole mit seinem 40. Saisontor Müllers Rekord bereits eingestellt . Im Breisgau jubelte Lewandowski mit einem T-Shirt mit der Aufschrift "4 Ever Gerd", zudem bildeten alle Mitspieler und der gesamte Staff ein Spalier für den 32-jährigen Weltfußballer.

FC Bayern: Robert Lewandowski tritt in die Fußstapfen von Gerd Müller

"Ich habe ein Ziel erreicht, das immer unvorstellbar schien", schrieb Lewandowski nach der Einstellung der Bestmarke bei Instagram . "Ich bin unfassbar stolz, beim FC Bayern Geschichte geschrieben zu haben und Teil der Stories zu sein, die die Fans noch ihren Kindern erzählen werden - und damit in die Fußstapfen von Legenden wie Gerd Müller zu treten."

Lewandowski, der 2014 von Borussia Dortmund zu Bayern gewechselt war, steht nun bei insgesamt 277 Toren in der Bundesliga. Im All-Time-Ranking rangiert er damit auf Platz zwei hinter Müller, der hier mit 365 Treffern allerdings noch weit voraus liegt.