Robert Lewandowski und Pernille Harder gewinnen die Goal 50

Goal zeichnet den Stürmer von Bayern München und die Chelsea-Angreiferin für ihre herausragenden Leistungen in der Saison 2019/20 aus.

Stürmer Robert Lewandowski vom und Angreiferin Pernille Harder vom haben die diesjährige Ausgabe der Goal 50 gewonnen .

Lewandowski setzte sich dabei gegen Manchester Citys Kevin De Bruyne sowie den viermaligen Goal-50-Gewinner Lionel Messi vom durch und gewann die Auszeichnung zum ersten Mal.

Der polnische Nationalspieler hatte in der für Bayern historischen Triple-Saison 2019/20 wettbewerbsübergreifend 55 Tore in 47 Spielen für das Team von Trainer Hansi Flick erzielt.

Lewandowski ist damit bei den Männern der sechste Gewinner des seit 2008 bestehenden Preises. Vor ihm waren Messi, Cristiano Ronaldo, Wesley Sneijder, Luka Modric und im vergangenen Jahr Virgil van Dijk ausgezeichnet worden.

Goal 50: Robert Lewandowski einer von sechs Bayern-Spielern

"Solche Auszeichnungen bedeuten mir viel. Natürlich ist Fußball ein Mannschaftssport, aber solch individuelle Titel zeigen, dass sich die Arbeit, die man persönlich jeden Tag investiert, auszahlt", sagte Lewandowski im exklusiven Goal -Interview, das am 11. November veröffentlicht wird.

"Solange man Fußball spielt, muss man hungrig bleiben. Nach ganz oben zu kommen, ist schwierig. Aber ganz oben zu bleiben, ist noch schwieriger. Am Ende der Karriere darf man dann zurückblicken und sich an den gewonnenen Titeln erfreuen", so Lewandowski weiter.

Lewandowski ist einer von sechs Bayern-Spielern, die es bei der diesjährigen Goal 50 unter die besten 25 männlichen Fußballer geschafft haben. Neben ihm sind Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Manuel Neuer und Alphonso Davies mit dabei. Gleiches gilt für den im Sommer zum gewechselten Thiago Alcantara.

Goal 50: Kevin de Bruyne von auf Platz zwei - Sechs Liverpool-Spieler dabei

Auf dem zweiten Platz landete bei den Männern De Bruyne, der eine fantastische Saison für ManCity spielte und in der Premier League den Assist-Rekord von Thierry Henry mit 20 Vorlagen einstellte.

Messi landete derweil auf dem dritten Rang. Der Argentinier war der erste Spieler in der -Geschichte, dem mehr als 20 Tore und 20 Vorlagen in einer Saison gelangen.

Die beiden übrigen Plätze in den Top 5 belegen Neymar, der bis ins Finale der führte und das nationale Triple mit dem Klub holte, sowie Cristiano Ronaldo von .

Neymars Teamkollege Kylian Mbappe wurde Sechster, Titelverteidiger Virgil van Dijk landete auf dem siebten Platz, nachdem er Liverpool als Schlüsselspieler zum ersten Meistertitel nach 30 Jahren geführt hatte.

Der niederländische Abwehrspieler ist einer von sechs Spielern aus dem aktuellen Kader des Teams von Jürgen Klopp, die es ins Ranking geschafft haben. Neben van Dijk sind Sadio Mane, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, Jordan Henderson und eben Thiago unter den besten 25.

Weitere Vereine, die mehr als einen Spieler stellen, sind der spanische Meister (Karim Benzema und Sergio Ramos), Italiens Meister Juventus (Ronaldo und Paulo Dybala) und der deutsche Vizemeister (Erling Haaland und Jadon Sancho).

Goal 50: Pernille Harder folgt auf Megan Rapinoe

Bei den Frauen sicherte sich Harder mit ihren herausragenden Leistungen für den im Laufe der Saison 2019/20 den Titel und folgt damit auf Megan Rapinoe.

Die dänische Nationalspielerin, die seit dieser Saison für den FC Chelsea aufläuft, erzielte wettbewerbsübergreifend 38 Tore für den VfL, der sich das Double sicherte und außerdem das Finale der Champions League erreichte.

"Es ist immer schön, individuelle Auszeichnungen zu bekommen. Das zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin", sagte Harder im Gespräch mit Goal .

Goal 50: Miedema Zweite, acht Lyon-Spielerinnen dabei

Harder setzte sich bei den Frauen knapp gegen die Arsenal-Stürmerin Vivianne Miedema durch. Die Niederländerin wurde Zweite, nachdem sie sowohl in der Women's Super League als auch in der Champions League Torschützenkönigin wurde.

Auf Rang drei wurde Englands Außenverteidiger Lucy Bronze gewählt. Sie half entscheidend dabei mit, dass Lyon inklusive der Champions League vier Titel gewann, bevor sie im Sommer zu Manchester City wechselte.

Bronze ist dabei eine von acht Spielerinnen aus dem Kader von , die es in die Goal 50 geschafft haben. Neben Bronze sind Dzsenifer Marozsan, Wendie Renard, Saki Kumagai und Amandine Henry in den Top 10 mit dabei.

Vom WSL-Meister Chelsea indes sind fünf aktuelle Spielerinnen mit dabei: Sam Kerr, Guro Reiten, Beth , Ji So-yun sowie Neuzugang Harder.

Vom letztjährigen Weltmeister aus den USA sind derweil nur drei Spielerinnen dabei, nachdem das Coronavirus den Spielplan der National Women's Soccer League kräftig durcheinandergewirbelt hat. Angeführt werden sie von Crystal Dunn, die auf Platz 10 landete.

Neben ihr sind Julie Ertz sowie Abby Dahlkemper mit dabei. Für die Titelverteidigerin Megan Rapinoe war genauso wenig Platz wie für die Top-Stürmerin Alex Morgan, die fast das gesamte Jahr aussetzte, da sie ihr erstes Kind bekam.

Hier geht es zum kompletten Goal-50-Ranking!

Die Goal 50 sind eine jährliche Auszeichnung, bei der die 50 besten Spielerinnen und Spieler geehrt werden.

Dabei stimmen die Chefredakteure und die Korrespondenten der 42 Goal-Editionen aus der ganzen Welt ab und berücksichtigen dabei insbesondere die Konstanz, die Leistungen in wichtigen Spielen und die Erfolge mit dem Klub und dem Nationalteam.