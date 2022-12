Robert Lewandowski: Lionel Messi der Top-Favorit beim Ballon d'Or

Mit dem Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft hat Lionel Messi laut Robert Lewandowski beste Karten, einen weiteren Preis abzuräumen.

WAS IST PASSIERT? Für Robert Lewandowski vom FC Barcelona ist PSG-Superstar Lionel Messi der Top-Favorit auf den Gewinn des Ballon d'Or. Das sagte der Pole im Interview mit Mundo Deportivo.

WAS WURDE GESAGT? "Leo liegt auf dem ersten Platz, ganz sicher", meinte Lewandowski. "Was er jetzt erreicht hat, bedeutet ihm alles", ergänzte er. "Für mich ist Messi ein echter Spielmacher, auch wenn er natürlich viele Tore selbst erzielt. Er ist für jeden Stürmer der Spieler, mit dem es ein Traum wäre, zusammenzuspielen", so Lewandowski.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi führte Argentinien mit einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Frankreich zum dritten WM-Triumph des Landes. Im Finale erzielte er zwei Tore. In der Vorrunde hatten sich Messi und Lewandowski im Gruppenspiel gegenübergestanden, das Argentinien mit 2:0 ebenfalls für sich entscheiden konnte.