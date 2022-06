Robert Lewandowski gehört zu den besten Fußballern Europas. Aber wer ist eigentlich die Frau hinter dem Weltklassestürmer? Wir geben ein paar Infos.

Das Wechseltheater zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern München ist noch in vollem Gange. Der Pole hatte zuletzt immer wieder bestätigt, dass er sich aus München verabschieden will und nach Barcelona möchte.

Hier soll es jetzt aber nicht um den Starstürmer gehen, sondern um seine Frau Anna Lewandowska. Sie zeigt sich immer mal wieder mit ihrem Ehemann in der Öffentlichkeit und ist dabei aber viel mehr als "nur die Frau des Bayernstürmers".

Was Anna Lewandowska selbst so erfolgreich macht, könnt Ihr in den folgenden Abschnitten nachlesen.

Robert Lewandowski, Frau: Das ist Anna Lewandowska

Nicht nur ihr Mann Robert, sondern auch Anna selbst ist ihres Zeichens Spitzensportlerin. In der Sportart Karate konnte sie 29 Medaillen bei den polnischen Meisterschaften holen, sowie insgesamt neun bei den Welt- und Europameisterschaften.

Ihre sportlichen Errungenschaften sind allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Anna Lewandowska hat sich besonders als äußerst fähige Unternehmerin bewiesen. U.a. hat sie eine eigene Café-Kette mit dem Namen "Healthy Store by Ann", in der gesunde Snacks verkauft werden - im Gegensatz zu der meistens sehr zuckerlastigen Auswahl, die bei der Konkurrenz zu finden ist. Daneben führt sie eine eigene Kosmetiklinie namens "Phlo".

Anna Lewandowska: Alle Infos zur Frau von Robert Lewandowski

Außerdem moderiert sie eine eigene Show im polnischen Fernsehen und ist zertifizierte Ernährungsberaterin. Die selbst für einen Starspieler so außergewöhnliche Fitness von Robert Lewandowksi wird also zu großen Teilen sicherlich auch am Einfluss seiner Frau liegen. Dieses Fitness- und Ernährungswissen äußert sich bei Anna Lewandowska auch in einer eigenen App und einem Kochbuch.

Eigenen Angaben zufolge führt die Polin sechs unterschiedliche Unternehmen mit ca. 120 Mitarbeitern. Und auch privat haben Anna und Robert ihr Glück gefunden. Das Paar heiratete 2013. 2017 wurde die erste Tochter Klara geboren, im Jahr des Champions-League-Triumphes der Bayern 2020 kam die zweite Tochter Laura auf die Welt.

Auch wenn Anna Lewandowska also vom Namen her nicht so bekannt ist wie Ihr Ehemann, hat die Unternehmerin, Ernährungsberaterin und Spitzensportlerin selbst so einiges auf die Beine gestellt und ist zu Teilen auch sicherlich für den Erfolg ihres Mannes verantwortlich.

