FC Bayern: Lewandowski spricht über Messis Stimmabgabe bei der Weltfußballer-Wahl - und erklärt seine eigene

Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat auf Lionel Messis Entscheidung, ihn bei der Weltfußballer-Wahl nicht zu berücksichtigen, reagiert. Außerdem begründete der Pole seine Stimmabgabe.

"Die Frage muss an ihn gehen", sagte Lewandowski bei einer Pressekonferenz am Dienstag über Messi, der Lewandowski nicht in seinen Top-3 berücksichtigt hatte: "Ich habe nichts falsch gemacht, er hat keinen Grund, sauer auf mich zu sein - außer sportliche Gründe. Privat war hoffentlich alles okay. Das war seine Entscheidung, das muss ich respektieren. Ich muss nichts Negatives sagen oder sauer sein."

Messi entschied sich bei seiner Wahl für Neymar, Kylian Mbappe und Karim Benzema. Lewandowski selbst stimmte für Jorginho, Messi und Cristiano Ronaldo.

"Ich schaue immer auf Offensivspieler, aber was Jorginho gewonnen hat, bedeutet viel", erklärte Lewandowski. "Man muss immer neutral bleiben. Er hat auch wichtige Tore geschossen obwohl er ein Sechser ist. Das Jahr für ihn war Wahnsinn mit Chelsea und Italien. Über Messi und Ronaldo muss man nicht sprechen. Egal wo Ronaldo spielt, er zeigt immer seine beste Qualität. Das ist meine Erklärung, warum ich ihn auf Platz drei gewählt habe."

Über ein mögliches Zusammenspiel mit Haaland: "Wenn wir eine oder zwei Wochen gemeinsam trainieren, kann man mehr sagen. Er ist ein anderer Spielertyp als ich. Er ist ein Top-Spieler. Ich freue mich, dass er in der Bundesliga spielt."

Über Messis Lob beim Ballon d'Or - und dessen jetzige Wahl: "Das waren sehr schöne Worte von ihm. Jetzt mit seiner Wahl: Die Frage muss an ihn gehen. Ich habe nichts falsch gemacht, er hat keinen Grund, sauer auf mich zu sein - außer sportliche Gründe. Privat war hoffentlich alles okay. Das war seine Entscheidung, das muss ich respektieren. Ich muss nichts Negatives sagen oder sauer sein."

Über seine wichtigsten Trainer und Nagelsmann: "Ich hatte großes Glück mit allen meinen Trainern: Klopp, Guardiola, Ancelotti, Flick und jetzt Julian. Sie waren alle überragend. Mein Gedanken ist, von jedem Trainer das beste zu übernehmen. Niko Kovac genauso. Jupp Heynckes hatte ich vergessen."

Über seine eigene Wahl (Jorginho, Messi, Ronaldo): "Ich schaue immer auf Offensivspieler, aber was Jorginho gewonnen hat, bedeutet viel. Man muss immer neutral bleiben. Er hat auch wichtige Tore geschossen obwohl er ein Sechser ist. Das Jahr für ihn war Wahnsinn mit Chelsea und Italien. Über Messi und Ronaldo muss man nicht sprechen. Egal wo Ronaldo spielt, er zeigt immer seine beste Qualität. Das ist meine Erklärung, warum ich ihn auf Platz drei gewählt habe."

Über den Ballon d'Or: "Die größte Frage ist, was auf dem Markt Gold und Silber wert sind. Vielleicht ist in der jetzigen Zeit Gold nicht so sicher wie Silber oder Krypto (lacht). Jeder Award hat andere Regeln. Für mich ist es immer am wichtigsten, wenn die Spieler und Trainer wählen (wie bei The Best, Anm. d. Red.). Sie wissen was es bedeutet, auf Top-Niveau zu spielen. Für mich ist das mehr wert, als wenn keine Spieler und Trainer dabei sind (wie beim Ballon d'Or, Anm. d. Red.). Preise mit der Mannschaft sind die größten. Ich bin meistens auf diese Preise fokussiert."

Über angebliches Bayern-Interesse an Haaland: "Ich bin ein geduldiger Mensch. Ich verstehe den Fußball und die Business-Sachen. Ich verstehe beide Seiten. Es ist nicht so, dass mein Vertrag im Sommer ausläuft. Ruhig bleiben, kein Stress."

Über sein Karriereende: "Das ist schwierig zu beantworten. Ich kenne meinen Körper. Wenn ich die Grenze nach vorne verschieben kann, dann mache ich das."

Über Gratulanten: "Ich habe viele Nachrichten bekommen. Ich kann nicht allen zurückschreiben. Heute morgen hat mir jeder Mitspieler gratuliert. Manchmal zeige ich nicht so viele Emotionen, wie ich in mir habe. Jeder Preis gehört auch der Mannschaft."

Über den 365-Tore-Rekord von Gerd Müller: "Die Rekorde von Gerd Müller helfen mir, besser zu werden. Der Rekord ist noch lange weg. In dieser Saison ist das unmöglich. Ich denke daran, was man in dieser Saison machen kann. Was ich mit 41 Toren geschafft habe, war etwas besonderes."

Darüber, dass er die Auszeichnung bei Bayern gewonnen hat: "Wenn du auf dem Platz deine Performance zeigst, ist es nicht wichtig, ob du in Mannschaft A, B oder C spielst."

Über Messis Wahl: "Das kann man ihn fragen. Ich kann nicht mehr sagen. Ich habe ihn auf den zweiten Platz gewählt."

Über die Auszeichnung: "Es freut mich sehr, dass ich diese Auszeichnung wieder gewonnen habe. Das bedeutet viel für den ganzen Klub."

