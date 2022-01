Robert Lewandowski, Ernährung: Darum isst der Bayern-Star das Dessert zuerst

Robert Lewandowski ist der beste Stürmer der Welt, ja vielleicht soagr der aktuell beste Fußballer überhaupt - da scheiden sich bekanntlich ein wenig die Geister.

Was Lewandowski aber auf jeden Fall ist: Ein Fitness-Monster. Trotz seiner mittlerweile 33 Jahre zählt er weiterhin zu den fittesten und durchtrainiertesten Spielern überhaupt. Neben seinen überragenden sportlichen Fähigkeiten sind das auch die entscheidenden Gründe dafür, warum der Pole weiterhin auf diesem hohen Level spielt.

GOAL beleuchtet in diesem Artikel das Thema Ernährung und dabei einen ganz speziellen "Trick", den Lewandowski anwendet.

Robert Lewandowski, Ernährung: Die Eckdaten zum Bayern-Star

NAME Robert Lewandowski GEBURTSDATUM 21. August 1988 ALTER 33 Jahre NATIONALITÄT Polen VEREIN FC Bayern München VERTRAG BIS 30. Juni 2023 LÄNDERSPIELE 128 (74 Tore)

Robert Lewandowski, Ernährung: Warum isst der Bayern-Star das Dessert zuerst?

Es ist fürwahr ein Beleg dafür, dass Robert Lewandowski wirklich nichts unversucht lässt, um auch das letzte Prozent an Leistung aus seinem Körper herauskitzeln zu können.

Der polnische Nationalstürmer verändert die Reihenfolge, die man für gewöhnlich beim Essen verfolgt, nämlich zuweilen komplett. Er isst zuerst das Dessert, dann den Hauptgang und erst zuletzt die Vorspeise, also zum Beispiel eine Suppe oder einen Salat.

Diesen Kniff hat sich der Bayern-Star von seiner Frau Anna abgeschaut, ihres Zeichens Fitnesstrainerin und Sportwissenschaftlerin. "Eine gesunde Ernährung ist mir wichtig und diese Methode bekommt mir sehr gut. Sie verbessert die Fettverbrennung", erklärte Lewandowski einst im Interview mit der Welt.

Robert Lewandowski, Dessert zuerst: Frau Anna gab ihm den Tipp

"Meine Frau Anna hat sie mir vorgeschlagen. Sie ist Fitness-Trainerin und verfügt über ein enormes Wissen über die Funktionsweise unseres Körpers und die richtige Ernährung."

Eine verbesserte Verdauung und eine maximierte Fettverbrennung sind also die hauptsächlichen Vorteile, die sich der Bayern-Star von seinem Essens-"Trick" erhofft. Natürlich wendet er jenen nicht bei jeder Mahlzeit an - aber so oft es eben passt, isst Lewandowski in der auf den ersten Blick seltsamen Reihenfolge.

Seit er den Tipp seiner Frau annimmt, fühlt er sich jedenfalls tatsächlich besser. "Für die Verdauung ist diese Methode besser. Ich fühle mich seitdem noch fitter, habe mehr Kraft", so der Pole.

Robert Lewandowski: Wer ist seine Frau Anna?

Wie gesagt profitiert Lewandowski bei seiner gesunden Lebensweise auch von der Expertise seiner Frau Anna. Aber wer ist die Frau an der Seite des aktuellen Weltfußballers überhaupt?

Anna Lewandowska ist 33 Jahre alt und damit beinahe exakt genau so alt wie ihr Ehemann. Robert ist nämlich nur 17 Tage älter.

Sie war früher erfolgreiche Karateka und gewann in ihrer Sportart zwischen 2005 und 2014 unter anderem drei Medaillen bei Weltmeisterschaften. Seit dem Ende ihrer sportlichen Laufbahn ist sie Ernährungsberaterin und hat eine eigene Cafekette (Health Store by Ann).

Auch Anna ist in den Sozialen Medien ein sehr bekanntes Gesicht, auf Instagram folgen ihr 3,7 Millionen Menschen. Sie und Robert sind seit 2013 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter (Klara und Laura).

Robert Lewandowski, Ernährung: Welche Besonderheiten gibt es noch?

Natürlich ist nicht alles über die Ernährung von Lewandowski bekannt. Aber zum Beispiel eine wichtige Komponente hat der Bayern-Angreifer einst verraten.

So verzichtet Lewandowski auf Kuhmilch. "Heute trinke ich nur noch Mandel-, Kokosnuss- oder Reismilch. Auch auf Sojamilch und Weizen verzichte ich", erklärte er der Welt. Komplett vegan ernährt er sich zwar nicht, er hat den Konsum von Fleisch und allgemein tierischen Produkten aber stark reduziert. Zudem verzichten er und seine Frau auf Fast Food und jegliche frittierte Lebensmittel.

Logischerweise sind auch die Trainingsgewohnheiten ein Grund für die enorm gute Fitness Lewandowskis. Neben dem Mannschaftstraining schiebt er stets Extraschichten - auch das häufig gemeinsam mit seiner Frau.