Musik-Superstar Robbie Williams verrät: "Jürgen Klopp ist mein Männer-Schwarm"

Eigentlich ist Pop-Superstar Robbie Williams Fan von Manchester United. Dennoch hat es ihm Liverpool-Coach Jürgen Klopp besonders angetan.

Der englische Musik-Star Robbie Williams hat sich als großer Fan von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp geoutet.

"Er ist mein Männer-Schwarm. Er ist unter meinen Top Fünf der Männer, für die ich schwärme", sagte Williams, eigentlich Anhänger von Liverpool-Erzrivale , im Interview mit t-online.de .

Robbie Williams über Jürgen Klopp: "Im Fußball am Tisch der Könige"

Der Pop-Sänger führte über den 52-jährigen Deutschen aus: "Und er wird immer besser, in jeder Saison, jedem Spiel, jedem Interview und jedem Moment. Für mich sitzt Jürgen Klopp im Fußball am Tisch der Könige."

Klopp holte mit Liverpool vergangene Saison den Titel in der und ist aktuell auf bestem Wege, die Reds zum ersten englischen Meistertitel seit 1990 zu führen. Seit Oktober 2015 steht der Ex-BVB-Coach an der Anfield Road in der Verantwortung.