Irre Aktion in Südamerika: Fan lässt sich QR-Code zum River-Plate-Triumph tätowieren – und erlebt dann eine böse Überraschung

Ein Fan von Copa-Libertadores-Gewinner River Plate hat mit einer kuriosen Aktion für Aufsehen gesorgt. Der Anhänger des argentinischen Klubs hat sich nach dem Triumph im wichtigsten südamerikanischen Vereinswettbewerb gegen den erbitterten Rivalen Boca Juniors einen QR-Code auf den Unterschenkel tätowieren lassen. Scannte man diesen ein, wurde man auf ein Highlight-Video der Partie geleitet – so war es zumindest gedacht.

Bitter für den Fan: Mittlerweile wurde das Video zum Spiel auf YouTube gelöscht. Der Code verweist nun offenbar lediglich noch auf die Meldung, dass der Highlight-Clip aufgrund von Urheberrechtsverletzungen nicht mehr verfügbar ist.

Bad news to this River Plate fan as the video of the goals has been taken down off youtube due to copyright issues, his tattoo is basically just a meaningless barcode now. https://t.co/HKiwkwrnlc pic.twitter.com/fpq26RB1t7