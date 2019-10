Rivaldo begeistert: "Sergio Ramos der beste spanische Verteidiger aller Zeiten"

Brasiliens Ex-Superstar Rivaldo schwärmt in den höchsten Tönen von Sergio Ramos und bezeichnet ihn gar als besten spanischen Verteidiger aller Zeiten.

-Legende Rivaldo schwärmt von Spaniens Rekordnationalspieler Sergio Ramos in den höchsten Tönen und hat ihn im Gespräch mit Betfair sogar als besten Furja-Roja-Verteidiger der Geschichte bezeichnet.

"Sergio Ramos wurde gerade erst zum spanische Rekordnationalspieler und ich denke, dass er bereits jetzt der beste spanische Verteidiger aller Zeiten ist", erklärte der 47-jährige Ex-Weltmeister und schob direkt eine Begründung nach.

Rivaldo: Ramos kann noch weiter Geschichte schreiben

"Es gab natürlich auch andere Spieler in der Vergangenheit, aber wenn man bedenkt, was er mit der Nationalmannschaft und alles gewonnen hat, verdient das eine hohe Anerkennung", so Rivaldo. "Er hat sich über die Jahre konstant weiterentwickelt."

Für Rivaldo sei Ramos zudem "mehr als nur ein kompletter Verteidiger. Er ist auch im Angriff wichtig und schießt viele Tore. Deshalb ist er zurecht in Teil der Geschichte der spanischen Nationalmannschaft und ich sehe keinen Grund, warum in der in den nächsten Jahren nicht weiter Geschichte schreiben sollte."