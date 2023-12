Riesige Summe! FC Bayern München kassiert Geldregen in der Champions League

Der FC Bayern München hat in der Gruppenphase der Champions League jede Menge Geld eingenommen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat in der Gruppenphase der Champions League UEFA-Prämien in Höhe von 75,42 Millionen Euro eingenommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Startgeld beträgt 15,64 Millionen Euro. Die fünf Siege sowie das Remis gegen den FC Kopenhagen brachten 14,93 Millionen Euro ein. Für den Achtelfinaleinzug kamen 9,6 Millionen dazu.

35,25 Millionen Euro nahm der FC Bayern darüber hinaus über die Koeffizienten-Prämie ein. Diese basiert auf der UEFA-Zehnjahreswertung, in der sich die Münchner aktuell auf Platz zwei hinter Real Madrid befinden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Nächstes Spiel Bundesliga FCB VFB Spielvorschau

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Seit Mittwoch-Abend stehen die möglichen Gegner des FC Bayern München im Champions-League-Achtelfinale fest. Die Auslosung steigt am kommenden Montag um 18 Uhr in Nyon. Der Gruppensieger FC Bayern München bekommt es mit einem Zweiten zu tun.

Ein Duell mit dem FC Kopenhagen aus der eigenen Gruppe ist aber genauso ausgeschlossen wie ein Spiel gegen RB Leipzig, Klubs aus einem Land können frühestes im Viertelfinale aufeinandertreffen. Somit bleiben sechs mögliche Gegner: SSC Neapel, Lazio Rom, Inter Mailand, PSV Eindhoven, FC Porto und Paris Saint-Germain.