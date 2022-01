Ski heute live: Der Riesenslalom der Frauen am Kronplatz im TV und LIVE-STREAM

Kurz vor den umstrittenen olympischen Spielen gibt es noch ein Riesenslalom-Rennen: In Kronplatz fahren heute die begabtesten Abfahrerinnen um die Wette, los geht es um 10.30 Uhr.

Zwar gibt es noch die Abfahrt und das Super G in Garmisch-Partenkirchen am Samstag und Sonntag - was den Riesenslalom angeht ist es aber der letzte Wettkampf der Frauen wo dem Mega-Event in China. Für Fans ist es also Pflicht heute einzuschalten - gerade, wenn man sehen will, ob Mikaela Shiffrin und Co. noch genug Punkte sammeln können, um die Lücke zu Sara Hector zu verkleinern.

In Deutschland ist es aktuell kalt, grau und nass - da passt doch nichts besser zu, als Wintersport im Fernsehen zu sehen! GOAL erklärt, wie der Riesenslalom der Frauen heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Riesenslalom heute live im TV: Die Wintersport Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Am 6. März kommt es zum nächsten Riesenslalom-Rennen der Frauen - das ist eine lange Zeit. Sechs Wochen liegen also bis zum nächsten Wettbewerb dieser Art mit Ausnahme der olympischen Spiele - heute herrscht also Einschaltbefehl!

Drei Anbieter übertragen in Deutschland heute Riesenslalom: So sehen Fans heute Wintersport LIVE!

Grandiose Nachrichten für alle Wintersport-Anhänger:innen in Deutschland: Gleich drei bekannte Seiten zeigen heute das Riesenslalom-Rennen live - man kann sich also frei auswählen, wo man heute zuschauen möchte.

Los geht es mit einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender an: Der BR überträgt heute den Riesenslalom aus Kronplatz! Doch was genau ist der "BR"? BR steht für Bayrischer Rundfunk - es handelt sich also um die bayrische Landesrundfunkanstalt mit Sitz in München, welche ihr Programm kostenlos ausstrahlen muss.

ARD (BR) überträgt heute kostenlos Riesenslalom

Der Grund: Da es eine öffentlich-rechtliche Einrichtung ist muss das gesamte Programm kostenlos zu sehen sein. Dabei wird die Übertragung heute folgendermaßen aussehen:

Übertragung : 10.30 Uhr bis 11.20 Uhr und 13.25 Uhr bis 14.40 Uhr

: 10.30 Uhr bis 11.20 Uhr und 13.25 Uhr bis 14.40 Uhr Event : Riesenslalom der Frauen in Kronplatz

: Riesenslalom der Frauen in Kronplatz Sender : BR

: BR Moderation : Julia Scharf

: Julia Scharf Reporter: Steffen Lunkenheimer

Auch DAZN und Eurosport sind mit von der Partie: Biathlon heute live sehen - so geht's!

Eben noch haben wir von drei Anbietern geschrieben, das war natürlich kein dummer Scherz: Es gibt tatsächlich noch zwei weiter Anbieter! Beide Anbieter sind eng miteinander verbunden und übertragen genau dasselbe Programm - der eine der beiden ist Eurosport.

Der Fernsehsender, welcher in manchen TV-Paketen kostenlos zu sehen ist, ist bekannt für seine Wintersport-Übertragungen - Fans können sich auch heute wieder ein Bild davon machen. Doch wer ist der dritte Anbieter im Bunde?

Riesenslalom in Kronplatz heute LIVE: Das Rennen in Italien heute live und kostenlos im TV und LIVE-STREAM

DAZN ist der dritte Teil der illustren Runde von Anbietern, welche heute Riesenslalom übertragen! DAZN ist zwar mittlerweile der stolze Besitzer von zwei linearen Fernsehsender, auf denen wird heute aber kein Wintersport zu sehen sein - dafür natürlich trotzdem im LIVE-STREAMs. Insgesamt habt also eine Vielzahl von Anbietern zur Verfügung: Die kostenlose Übertragung des BR im TV und LIVE-STREAM, Eurosport kostenlos im TV, aber dafür kostenpflichtig im Internet, oder aber das beliebte DAZN.

Solltet ihr diesen Artikel aufmerksam weiterlesen erfahrt ihr, wie man das Rennen heute kostenlos im Internet streamen kann. Zuvor haben wir euch die wichtigsten Links zum Empfang der jeweiligen Fernsehsender zusammengefasst:

Riesenslalom der Frauen in Kronplatz, Italien: So wird das Rennen heute gezeigt!

Nicht jeder mag den Winter - umso besser, dass es da im Fernsehen Wintersport gibt, so dass man vom warmen Zuhause aus gut unterhalten wird. Aber wie ist der Spaß im Internet zu sehen?

DAZN überträgt Riesenslalom heute live im TV und LIVE-STREAM: So seht ihr Shiffrin und Co.!

Wir legen bei DAZN los - denn der Streamingdienst hat einiges zu bieten. Der beliebte und günstige Streamingdienst überträgt das gesamte Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 live

Fußball, Basketball, Kampfsport, E-Sport, Tennis, Olympische Spiele, Darts, American Football, Motorsport oder eben Wintersport

Wintersport im Fernsehen? Nur DAZN zeigt in Deutschland so viel und so günstig Sport!

Eurosport ist übrigens nicht der einzige Sender, welcher mit DAZN einen Deal hat. Ein DAZN-Abonnement ist zwar nicht kostenlos, dafür habt ihr sogar zwei unterschiedliche Abo-Möglichkeiten, aus welchen ihr auswählen könnt.

Monatsabo: 14.99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149.99 Euro pro Jahr (12.50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

