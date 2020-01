Milans Ricardo Rodriguez wohl kurz vor Wechsel zu Fenerbahce

Ricardo Rodriguez ist bei Milan in der aktuellen Saison nur zweite Wahl. Der Ex-Wolfsburger flieht nun offenbar in die Türkei zu Fenerbahce.

Linksverteidiger Ricardo Rodriguez von der steht wohl kurz vor einem Wechsel in die türkische zu . Das berichten unter anderem die Transferexperten Gianluca Di Marzio und Fabrizio Romano.

Demnach haben sich die Klubs auf eine Leihe mit Kaufpflicht geeinigt, fünf Millionen Euro sollen die Istanbuler nach Ende der Leihe für den Schweizer auf den Tisch legen.

Berater bestätigte: Ricardo Rodriguez "will für Fenerbahce spielen"

Rodriguez-Berater Gianluca Di Domenico bestätigte zuletzt bereits, dass der 27-Jährige gerne zu Fenerbahce wechseln möchte. "Mein Klient will für Fenerbahce spielen", wurde er Anfang Januar von TRT Sport zitiert .

Der ehemalige Wolfsburger hat in Mailand seinen Stammplatz an Theo Hernandez verloren, der im vergangenen Sommer von kam. Lediglich fünf Einsätze in der stehen in der laufenden Saison zu Buche.