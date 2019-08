Ricardo Quaresma wechselt von Besiktas zu Kasimpasa

Ricardo Quaresma spielt weiterhin in Istanbul, wechselt aber den Klub: Statt für Besiktas läuft der Portugiese künftig für Kasimpasa auf.

Der ablösefreie Wechsel von Offensivspieler Ricardo Quaresma von zu Süper-Lig-Konkurrent und Stadtrivale Kasimpasa ist perfekt. Der 35-Jährige erhält beim Tabellen-15. der türkischen Beletage einen Einjahresvertrag inklusive beidseitiger Option auf ein weiteres Jahr.

Quaresma hatte bei Besiktas zwar noch Vertrag bis 2020, dort plante man aber nicht mehr mit dem 80-fachen portugiesischen Nationalspieler. "Ich wurde soeben vom Vereinspräsidenten informiert, dass er mich nicht länger als Teil des Teams und spielen sehen will. Im Moment arbeite ich an einer Lösung des Problems. In den kommenden Tagen werde ich meine Zukunft auf einer Pressekonferenz bekannt geben. Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung“, hatte er kürzlich bei Instagram geschrieben.

Quaresma war 2015 zu Besiktas zurückgekehrt

Quaresma, der schon von 2010 bis Anfang 2013 erstmals für Besiktas gespielt hatte, war 2015 vom zum 15-maligen türkischen Meister zurückgekehrt.

Insgesamt absolvierte er 227 Pflichtspiele (38 Tore) für die Istanbuler.