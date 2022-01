Während viele Fußball-Fans in Deutschland noch verwundert ihre Augen rieben, veröffentlichte der internationale Twitter-Account des FC Augsburg eine Videobotschaft von Fabrizio Romano, dem wohl bekanntesten und aktuell bestinformierten Journalisten, wenn es um Transfergerüchte geht.

Wann immer die von ihm verbreiteten Gerüchte Realität werden, und das werden sie erstaunlich oft, verkündet er die Transfers mit dem Satz: "Here we go": Der Spruch ist zu seinem Markenzeichen geworden. Romano folgen allein auf Twitter über sechs Millionen Menschen, also ungefähr 24-mal so viele wie dem FC Augsburg.

Der Italiener macht das Transfergeschäft zur Show. Eine Show, an der sich die Augsburger diesmal ganz bewusst beteiligt haben, indem sie ihm eine Bühne aufstellten. Auf dem englischsprachigen Twitter-Account des FC Augsburg verkündete der Transfer-Experte, dass der "Pepi-Hypetrain" in Augsburg angekommen ist.

Statt zu Bayern nach Augsburg: Wer ist dieser Ricardo Pepi eigentlich?

Mit Ricardo Pepi ist eines der größten Talente der MLS also nicht zum FC Bayern, nicht zu Borussia Dortmund, sondern zu einem Abstiegskandidaten der Bundesliga gewechselt - beinahe so inszeniert, als wäre Kylian Mbappé gerade zu Real Madrid gegangen. In Deutschland runzelten indes viele Fans verdutzt die Stirn.

Aber wer ist eigentlich Ricardo Pepi? Und wieso sorgt er für so einen Hype? Der Stürmer kommt aus jener Akademie des FC Dallas, die auch schon Spieler wie Weston McKennie, Chris Richards oder Bryan Reynolds hervor- und nach Europa brachte. Für Pepi, daraus macht er selbst keinen Hehl, ist Real Madrid tatsächlich das große Ziel.

Kein Wunder also, dass Topklubs wie Real Madrid, der FC Bayern oder Liverpool mit ihm in Verbindung gebracht wurden. Überraschend sind in diesem Kontext eher zwei Aspekte: Erstens der FC Augsburg als erste europäische Station und zweitens Pepis Entwicklung im Jahr 2021.

Augsburg für Pepi ein Zwischenschritt, bevor es bis zum großen Ziel Real Madrid geht?

Vielleicht erklärt diese sogar, warum er zunächst in Augsburg Fuß fassen möchte: Noch vor gut einem Jahr schien Pepi weit weg zu sein von einem Wechsel nach Europa. Dann aber explodierte er regelrecht und traf in 31 Einsätzen 13-mal. Moment mal. 13 Treffer in 31 Partien? Das klingt jetzt nicht nach einem "Wunderkind", wie der FC Augsburg ihn im Ankündigungsvideo bezeichnet hat.

Auch hier ist der Kontext wichtig. Einerseits kommt er auf eine Quote von einer direkten Torbeteiligung pro 128 Minuten und andererseits spielte er eben für Dallas, die in der Western Conference weit von den Qualifikationsplätzen für die Play-offs entfernt waren und lediglich den drittletzten Platz belegten.

Vor allem aber sollte man sich nicht von Quoten blenden lassen. Pepi ist in seinen Anlagen ein mitspielender Stürmer, der aktiv an der Ballzirkulation teilnimmt und dafür auch häufig seine Position verlässt. Vergleiche mit Robert Lewandowski sind zum jetzigen Zeitpunkt hoch gestochen, aber in der Art und Weise, wie die beiden Fußball spielen, gibt es durchaus Ähnlichkeiten.

Ricardo Pepi: Augsburgs künftiger Erling Haaland?

Pepi vereint physische mit technischen Grundfähigkeiten und ist deshalb häufig eine verlässliche Anspielstation im offensiven Mittelfeld. Seine klugen Laufwege und sein Verständnis für gefährliche Räume machen ihn für gegnerische Verteidiger nur schwer greifbar. Auch gegen den Ball engagiert er sich mit guten Pressingaktionen, statt Pausen einzulegen. Hinzu kommt, dass er sowohl mit rechts als auch mit links einen guten Abschluss hat. In seinem Alter gibt es nur wenige Stürmer, die so viele Fähigkeiten auf einem hohen Grundniveau miteinander vereinen.

Dass der FC Augsburg in diesem Winter viel Geld ausgeben würde, war nicht zwingend absehbar. Wenig überraschend ist es aber, dass man dieses Geld bei einem Stürmer anlegt. Nur drei Klubs haben in der Bundesliga bisher weniger Tore erzielt als der FCA. 17 Treffer stehen auf ihrem Konto, drei davon hat Florian Niederlechner in nur 442 Minuten Spielzeit erzielt - damit ist er Toptorjäger seines Teams.

Doch an Niederlechner wird auch ein kleiner Widerspruch deutlich: Ist es maßgeblich die fehlende Qualität der Einzelspieler oder gelingt es dem FC Augsburg unter Markus Weinzierl zu selten, die Angreifer in Szene zu setzen? Zumindest hat nur Fürth ligaweit weniger Abschlüsse als sie (10,6 pro Spiel). Und auch bei den erwartbaren Toren anhand der Chancenqualität sind die Augsburger drittletzter (1,0 pro Spiel) in der Bundesliga. Womöglich ist deshalb Vorsicht geboten, wenn darüber diskutiert wird, ob Pepi der nächste Haaland werden könnte.

Beim defensiven FC Augsburg könnte Pepis Spielertyp taktisch wertvoll sein

Weinzierl hat bisher auf den Bereich im Kader gesetzt, der individuell am stärksten besetzt ist: die Defensive. Eine tiefe Verteidigungslinie und der Versuch, bei Ballgewinnen mit wenigen Kontakten in die Spitze zu spielen - darauf kann man seinen Ansatz wohl herunterbrechen. Problematisch ist allerdings, dass Augsburg die Verbindung zwischen Defensive und Offensive zu selten herstellen konnte.

Letztendlich war Niklas Dorsch im Mittelfeld zu oft auf sich allein gestellt. Pepi ist zweifelsohne ein Stürmer, der weiträumiger agiert als alle anderen Angreifer im Kader. Und das allein könnte schon einige Probleme lösen.

Auch wenn Stürmer häufig an Toren gemessen werden, so könnte der Mehrwert des 18-Jährigen vor allem darin liegen, dass er die Zwischenräume vor Dorsch besser mit auffüllt. Sein kluges Freilaufverhalten und seine Fähigkeit, Bälle festzumachen könnten für Augsburg sehr wertvoll sein. Denn damit verschafft er seinen Mitspielern Zeit, mit aufzurücken und Konter somit häufiger zum Abschluss zu bringen.

Augsburg: Trainer Weinzierl muss sich an Pepi anpassen

Weinzierl wird sich nun aber auch anpassen müssen. Mit Pepi hat er jemanden, der mit seinen gegenläufigen Bewegungen auch Räume für die restliche Offensive öffnen kann. Augsburgs Spiel war bisher sehr durch Zurückhaltung geprägt. Und das verlängert auch die Wege bei Kontersituationen, was Pepi nicht gerade entgegenkommen würde. Seine Stärken liegen im Kombinationsspiel und im letzten Drittel, nicht aber in langen Tempoläufen. Er allein wird deshalb keinen Umschwung bringen.

Das weiß auch Stefan Reuter, der die Erwartungen am Dienstag zu bremsen versuchte: "Wir dürfen nicht zu viel Druck auf einen 18-Jährigen machen." Demgegenüber steht aber der internationale Social-Media-Auftritt des Klubs, der dem Hypetrain keinen Stillstand gönnt. Hintergrundbilder fürs Handy hier, massig Fotos von Pepi in neuem Dress dort und das alles begleitet von Superlativen. Pepi sei ein "Nummer-1-Teamplayer und ein Nummer-1-Spieler für den Klub", sagt beispielsweise US-Nationalcoach Gregg Berhalter in einer Videobotschaft. Ein Gegensatz, der zum Problem werden könnte, der auf der anderen Seite aber etwas Farbe in die sonst eher graue Bundesliga bringt.

Und so kann der Wechsel nicht nur rein sportlich beurteilt werden. Dass man in den USA zukünftig etwas häufiger über den FC Augsburg reden wird, wenn die Bundesliga Thema ist, wird dem Klub sicher nicht schaden. Wie begeisterungsfähig die Fans in Amerika sein können, wenn eines ihrer Talente den Weg nach Europa antritt, haben schon einige Beispiele zuvor gezeigt. Nicht umsonst hat der FC Bayern in den Staaten ein Büro. Nicht umsonst kooperiert er eng mit eben jenem FC Dallas, der so viele Talente herausgebracht hat.

Pepi für Augsburg nicht nur sportlich, sondern auch in Sachen Prestige ein Coup

Ist der Transfer für Augsburg, der seit Anfang 2021 mit David Blitzer einen Investor aus den USA hat, der Vereine sammelt wie andere Milliardäre Luxusuhren, hinsichtlich der Internationalisierungsstrategie also ein echter Coup? Anhand der Social-Media-Zahlen lässt sich das noch nicht so richtig belegen. Auf den gängigen Plattformen gab es zwar einen Zuwachs, der war aber meist gering.

Dem englischsprachigen Twitteraccount folgten 24 Stunden nach der Bekanntgabe immerhin rund 5.000 Menschen mehr als zuvor - bei nun knapp 30.000 Follower:innen kein schlechtes, aber auch kein sonderlich beeindruckendes Ergebnis. Auf Instagram bekam der entsprechende Post zum Transfer rund 14.000 Likes - im Vergleich zur Bekanntgabe des Transfers von U21-Europameister Niklas Dorsch im Sommer (ca. 11.000 Likes) sind das aber keine komplett neuen Dimensionen.

Wie viel man sich in Augsburg aber vom Transfer verspricht, könnte auch der Fakt belegen, dass die Trikots und andere Fanartikel der "Red, Green and Whites" seit dem 3. Januar auch in den USA von einem Online-Händler angeboten werden. Das Trikot mit dem Pepi-Flock kostet übrigens statt 80 Dollar 124,95 Dollar.

Pepi für Augsburg teuer - dank Hype aber auch finanziell ein großer Gewinn?

Letztendlich kann der kurzfristige Hype ebenso schnell verpuffen, wenn sich der Transfer nicht sportlich bezahlt macht. Die Erwartungshaltung an Pepi ist angesichts der Ablösesumme und der Aufmachung um ihn herum riesig. Mit nur 18 Jahren auf einen anderen Kontinent zu wechseln und dort sofort ein Hoffnungsträger zu sein, ist alles andere als einfach.

Zumal das Niveau in der Bundesliga ein ganz anderes als jenes in der MLS ist. Pepis sportliche Qualitäten werden ihm dabei helfen, sich daran zu gewöhnen. Aber viel entscheidender wird sein, ob er dem Druck mental standhalten kann.

Andernfalls wird der Hypetrain schnell etwas erleben, was viele Züge in Deutschland tagtäglich erleben: Er wird sich verspäten oder schlimmstenfalls sogar ausfallen. Für den Moment ist Pepi aber ein Transfer, der dem kleinen FC Augsburg zumindest für kurze Zeit etwas internationalen Glanz verschafft. Was sie daraus machen, wird sich zeigen.