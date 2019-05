Liverpool-Trainer Jürgen Klopp garantiert: Youngster Rhian Brewster debütiert gegen Barcelona

Mohamed Salah und Roberto Firmino werden gegen den FC Barcelona ausfallen. Dafür bekommt ein Youngster des FC Liverpool seine Chance.

Trainer Jürgen Klopp vom hat festgelegt, dass Youngster Rhian Brewster im Halbfinal-Rückspiel der gegen den am Dienstag (21 Uhr live auf DAZN) sein Debüt feiern wird.

Liverpool gegen Barca heute Abend live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Er ist bereit. Das ist eine große Chance für ihn. Das ist nahezu sicher", sagte Klopp am Montag auf der PK und schob mit Hinblick auf die Ausfälle seiner etatmäßigen Angreifer Mohamed Salah und Roberto Firmino nach: "Die Situation ist immer gleich. In einer idealen Welt hast du mehr Spieler zur Verfügung, als in einen Kader passen."

Jürgen Klopp: "Rhian befindet sich seit drei oder vier Wochen in einer ausgezeichneten Verfassung"

Brewster bekam im Zuge dessen ein Extralob seines Übungsleiters mit auf den Weg: "Rhian befindet sich seit drei oder vier Wochen in einer ausgezeichneten Verfassung. Es ist gut zu wissen, dass man ihm in dieser schwierigen Situation einen Platz im Kader anbieten kann und die Möglichkeit besteht, ihn als Angreifer zu bringen."

Der 19 Jahre alte Offensivmann kam bislang noch nie für die Profis der Reds zum Einsatz. In der laufenden Saison musste er aufgrund einer Knöchelverletzung lange pausieren. Erst Mitte April dieses Jahres feierte er sein Comeback in der Liverpooler Zweitvertretung.

Viel Hoffnung auf den Einzug ins Champions-League-Finale darf sich der LFC indes nicht machen. Das Hinspiel ging in Barcelona mit 0:3 verloren.