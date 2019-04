Renato Sanches vor Abschied vom FC Bayern: "Fünf Minuten sind nicht genug"

Renato Sanches wird Bayern nach der Saison wohl verlassen. Der 21-Jährige fordert mehr Einsätze - doch die scheint es unter Kovac nicht zu geben.

Renato Sanches hat nach dem 1:0-Sieg gegen einen Abschied vom nach der Saison angedeutet. "Ich denke, ja. Ob eine Leihe oder ein Verkauf besser ist, werden wir sehen", sagte der 21-Jährige den Journalisten am Samstag.

"Jeder weiß: Ich will mehr spielen. Fünf Minuten sind nicht genug", ist Sanches mit der aktuellen Situation unzufrieden. Gegen Bremen war der Mittelfeldspieler erst in der 87. Minute eingewechselt worden: "Zu spielen ist das, was ich liebe. Ich gebe mein Bestes – in jedem Training. Der Coach weiß das, meine Kollegen auch", betonte der Europameister von 2016.

Unter Niko Kovac konnte sich Sanches zuletzt jedoch nur selten zeigen. Erst Anfang des Monats hatte er sich beklagt, dass ihm der Trainer nicht erkläre, warum er nicht spiele: "Ich muss immer bereit sein. Für diese fünf Minuten gebe ich mein Bestes. Ich habe das Selbstbewusstsein. Und ich spiele gut, wenn ich die Chance bekomme", fügte Sanches hinzu.

Sanches über Bayern-Abschied: "Werden sehen, was für mich das Beste ist"

Insgesamt stehen die Zeichen aber auf Trennung: "Wir werden sehen, was für mich das Beste ist. Ich will nur spielen", machte Sanches deutlich. Er hat die Hoffnung auf den Durchbruch noch nicht aufgegeben: "Es ist gerade hart. Aber ich habe noch 15 Jahre vor mir. Die Zukunft kann gut werden."

Sanches war 2016 für eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro von Lissabon gekommen. Seitdem konnte sich der 21-Jährige in München jedoch nicht durchsetzen, auch eine Leihe nach Swansea 2017 stellte sich als verlorenes Jahr heraus.