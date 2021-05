Relegation: So schafft der 1. FC Köln heute den Klassenerhalt

Dem 1. FC Köln droht der Abstieg aus der Bundesliga. Noch aber gibt es Hoffnung. So schafft der FC doch noch den Klassenerhalt.

Der 1. FC Köln steht vor dem Rückspiel in der Relegation bei Holstein Kiel extrem unter Druck. Anpfiff im Holstein-Stadion ist heute um 18.00 Uhr .

Eigentlich sprach kaum etwas für Kiel, doch nach dem Hinspiel haben die Norddeutschen gute Karten für den erstmaligen Aufstieg in die 1. Bundesliga. Das 1:0 in der Domstadt vor wenigen Tagen beschert den Störchen eine gute, aber dennoch nicht komfortable Ausgangslage.

Unterschätzen sollte Kiel den 1. FC Köln nicht, wenngleich der Auftritt im Hinspiel den FC-Fans wenig Anlass zum Optimismus gibt. Hoffnungslos ist das Unterfangen aber nicht, in Kiel doch noch den Klassenerhalt zu schaffen.

Der 1. FC Köln steht unter gewaltigem Druck. Goal erklärt, wie der FC doch noch den Klassenerhalt packen kann.

Relegation, Holstein Kiel vs. 1. FC Köln: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Holstein Kiel vs. 1. FC Köln WETTBEWERB Relegation zur 1. Bundesliga | Rückspiel ORT Holstein-Stadion | Kiel ANSTOSS 18.00 Uhr (im LIVE-TICKER ) HINSPIEL 26. Mai 2021 | 1. FC Köln vs. Holstein Kiel 0:1 (0:0)

Relegation: Die Ausgangslage vor dem Rückspiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln

Das Hinspiel wurde zu einer knappen Angelegenheit, und am Ende setzte sich tatsächlich der Zweitligist durch! Holstein gewann in Köln mit 1:0 und hat nun alle Trümpfe in der eigenen Hand. Schon ein Remis im Rückspiel heute spült die Holsteiner in die 1. Bundesliga - zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte.

Köln hingegen steht unter Druck und benötigt in Kiel auf alle Fälle einen Sieg , um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Die gute Nachricht für die Kölner: Bei einem eigenen Sieg kann der FC auf keinen Fall nach 90 Minuten absteigen. Gewinnt Köln 1:0, gibt es Verlängerung. Bei jedem anderen Sieg hat Köln den Klassenerhalt sicher.

Relegation: So hält der 1. FC Köln heute doch noch die Klasse

Der 1. FC Köln schafft den Klassenerhalt ...

... bei jedem Sieg mit mehr als einem geschossenen Tor

... bei einem 1:0-Sieg nach 90 Minuten, wenn sich Köln anschließend in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen durchsetzt

Gegen die Kölner spricht die Historie. Seit der Wiedereinführung der Relegation 2009 hat der Erstligist zweimal das Hinspiel verloren - 2009 Energie Cottbus und 2012 Hertha BSC - und in beiden Fällen stieg der Bundesligist dann auch ab.

Relegation: So schafft Holstein Kiel den Aufstieg

Holstein Kiel steigt in die 1. Bundesliga auf ...

... bei einem eigenen Sieg

... bei einem Remis

... bei einer 0:1-Niederlage nach 90 Minuten, wenn sich Kiel anschließend in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen durchsetzt

Kiel wäre seit Wiedereinführung der Relegation 2009 erst der vierte Zweitligist, der sich durchsetzt. Zuletzt behielt Union Berlin 2019 dank der Auswärtstorregel gegenüber dem VfB Stuttgart die Oberhand.

Relegation zwischen 1. Bundesliga und 2. Bundesliga: Die Duelle seit 2009

Jahr Erstligist Zweitligist Ergebnis Hinspiel Ergebnis Rückspiel 2009 Energie Cottbus 1. FC Nürnberg 0:3 0:2 2010 1. FC Nürnberg FC Augsburg 1:0 2:0 2011 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 1:0 1:1 2012 Hertha BSC Fortuna Düsseldorf 1:2 2:2 2013 TSG Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern 3:1 2:1 2014 Hamburger SV Greuther Fürth 0:0 1:1 2015 Hamburger SV Karlsruher SC 1:1 2:1 n.V. 2016 Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg 1:1 1:0 2017 VfL Wolfsburg Eintracht Braunschweig 1:0 1:0 2018 VfL Wolfsburg Holstein Kiel 3:1 1:0 2019 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin 2:2 0:0 2020 Werder Bremen 1. FC Heidenheim 0:0 2:2 2021 1. FC Köln Holstein Kiel 0:1 offen

Relegation, Rückspiel, Holstein Kiel vs. 1. FC Köln: Der SID-Vorbericht zum Spiel

Holstein Kiel gegen den 1. FC Köln, Landesvater Daniel Günther gegen den CDU-Parteikollegen Wolfgang Bosbach: Das zweite und entscheidende Relegationsspiel am Samstag (18.00 Uhr im LIVE-TICKER ) um den letzten Platz in der Bundesliga wird auch zum Politikum. Denn die beiden Politiker sind mit Leidenschaft am Bildschirm dabei, wenn der Bundesliga-16. im Holstein-Stadion versucht, die 0:1-Heimniederlage aus dem Hinspiel am Mittwoch wieder wettzumachen.

Bosbach, langjähriger stellvertretender Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion, ist dabei durchaus in Sorge, denn die Gäste brauchen unbedingt mindestens ein Tor, um den siebten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte noch zu verhindern. "Ich habe manchmal das Gefühl, unser Sturm bemüht sich um den Friedensnobelpreis", sagte Bosbach im Sky -Interview.

Die Kölner Abschluss-Schwäche offenbarte sich schon während der regulären Saison mit nur 34 Treffern in 34 Spielen. Und nicht nur Edelfan Bosbach, auch Friedhelm Funkel hat das Manko in der Offensive längst erkannt. "Ich muss lange zurückdenken, wann ich in meiner Karriere das letzte Mal keinen gelernten Stürmer zur Verfügung hatte", sagte der FC-Trainer.

In der Tat ein ernstes Problem, aber nicht das von Günther. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident hatte den Störchen schon beim Pokalcoup gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München erfolgreich die Daumen gedrückt. Und nun blickt der 47-Jährige dem Auftritt des Zweitliga-Dritten erneut optimistisch entgegen.

"Das 1:0 im Rücken sollte den notwendigen Rückenwind geben, um das zu erreichen, worauf wir alle miteinander hinfiebern: Dass wir in Schleswig-Holstein zum ersten Mal einen Bundesligisten haben", meinte Günther.

Anders als im winterlichen Schneegestöber gegen den Champions-League-Gewinner kann und soll diesmal den Norddeutschen auch das Publikum helfen. Immerhin 2334 Fans sind im Rahmen eines Modellprojektes zugelassen, was aber auch Risiken rund um die Arena beinhaltet. Günther mahnte: "Jubeln geht auch ohne Böller."

Damit es am Ende des Tages für die Gastgeber tatsächlich Grund zum Feiern gibt, ist Holstein-Trainer Ole Werner bemüht, seinen Schützlingen den Druck zu nehmen. "Wir haben weiterhin die Situation, dass wir der Zweitligist sind und nur gewinnen können. In der 2. Liga sind wir ja schon", sagte der Coach.

Quelle: SID