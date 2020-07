Relegation live im Free-TV sehen? So wird 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen übertragen

In der Bundesliga-Relegation trifft der 1. FC Heidenheim auf Werder Bremen. Wird das Rückspiel live im Free-TV gezeigt? Alle Infos folgen.

Lediglich ein Spiel in der Saison 2019/20 steht noch aus, dann wissen wir, welche Teams in der spielen dürfen - die Relegation steht an. Im Rückspiel zwischen dem und werden am Montag, den 6. Juli, um 20.30 Uhr die Weichen gestellt.

Am vergangenen Donnerstag duellierten sich die beiden Kontrahenten bereits im Weserstadion in Bremen: Nach 90 Minuten konnte sich jedoch weder Heidenheim noch Bremen durchsetzen und so endete das Hinspiel der Relegation 0:0.

Damit ist die Ausgangslage für das Rückspiel völlig ausgeglichen. Heidenheim oder Werder Bremen - welches Team sichert sich im Rückspiel der Relegation das Ticket für die Bundesliga?

Relegation live im Free-TV sehen? 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen wird am Montag live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Goal verrät Euch alles rund um die Übertragung.

Relegation live: 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen

Duell 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen Wettbewerb Bundesliga-Relegation (Rückspiel) Datum Montag, 6. Juli 2020 - 20.30 Uhr Ort Voith-Arena, Heidenheim Zuschauer keine (Geisterspiel)

Relegation live im Free-TV sehen? 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen in voller Länge

Welches Team setzt sich im Rückspiel der Relegation durch und spielt in der kommenden Saison erstklassig? Der 1. FC Heidenheim empfängt Werder Bremen und ganz Fußball- blickt gebannt nach Heidenheim.

Der FCH hat im Relegations-Hinspiel bei Werder Bremen am Donnerstagabend mit einer mutigen und disziplinierten Leistung ein 0:0 erkämpft – damit wurde eine Vorentscheidung vertagt!

Zum Spielbericht: https://t.co/E9GTbpXzfz



Zweite Liga. Erste Liebe. #NurDerFCH #SVWFCH pic.twitter.com/w8YYSlm4hh — 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) July 2, 2020

Kommt die Relegation aber live im deutschen Free-TV, sodass alle Fans diese Begegnung kostenlos im Fernsehen anschauen können? Nein , leider nicht. Die vollen 90 Minuten der Partie 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen werden nicht im Free-TV zu sehen sein.

Seit der neuen Rechteperiode hält kein Sender mehr Übertragungsrechte für das entscheidende Spiel am Saisonende. Vor Jahren war das ZDF noch der Sender schlechthin, um Bundesliga-Relegation live im TV auszustrahlen - doch die Zeiten haben sich geändert.

1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen live im TV und LIVE-STREAM sehen, wo kommt das brisante Duell stattdessen im Fernsehen. Wir klären Euch auf.

Relegation live im Free-TV sehen? Die Übertragungsrechte für die Bundesliga

Zunächst werfen wir aber einen Blick auf die Übertragung der Bundesliga in der Saison 2019/20. Damit die Spiele in voller Länge im TV gezeigt wurden, gab es im Grunde zwei große Rechteinhaber.

Der Unterföhringer Sender Sky zeigte die Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr und 18.30 Uhr) und am Sonntag (15.30 Uhr und 18 Uhr) in Einzelspielen und auch in der Samstagskonferenz, der Ismaninger Streamingsender DAZN dagegen strahlte Live-Bilder von allen Freitagsspielen (20.30 Uhr), den Sonntagsspielen (13.30 Uhr) und den Montagsspielen (20.30 Uhr) aus. Die Rechtelage wird sich ab der Saison 2021/22 etwas ändern, hier gibt's alle Infos.

Doch auch das Free-TV hatte in der kürzlich zu Ende gegangenen Bundesligasaison ein paar Spiele live und in voller Länge im Angebot. Hier wurden das Eröffnungsspiel am 1. Spieltag, der Hinrundenabschluss und die Rückrundeneröffnung am Freitagabend immer im TV ausgestrahlt.

Hin oder her: Auch wenn die Bundesliga 2019/20 auf mehreren Kanälen lief, so gibt es für die Relegation nicht viele Auswahlmöglichkeiten.

Relegation live: 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen wird im LIVE-STREAM gezeigt

Weder Sky, noch das deutsche Free-TV haben 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen live und in voller Länge im Angebot. Doch der Streamingsender DAZN aus Ismaning hat die Partie im Angebot!

Und so ist es auch: DAZN zeigt die Relegation live! Der Sender hat sich bereits vor der Saison die Übertragungsrechte für die Relegation gesichert, somit läuft 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen am Montag um 20.30 Uhr auf der Plattform.

Bevor wir Euch mit den Details rund um DAZN versorgen, erst einmal ein kurzer Überblick, wie die Übertragung von DAZN genau aussieht.

DAZN zeigt die Relegation (1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen) im LIVE-STREAM: Alle Details

Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Ralph Gunesch

Um den LIVE-STREAM von DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Dieses kostet 11,99 Euro pro Monat oder alternativ im Jahresabonnement 119,99 Euro. Doch 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen könnt Ihr dennoch live und in voller Länge anschauen, wenn Ihr noch nichts bezahlt.

Es bleibt weiterhin alles offen für's Rückspiel am Montag. Hält @werderbremen die Klasse oder schafft @FCH1846 die Sensation? pic.twitter.com/G0H1GeLvnT — DAZN DE (@DAZN_DE) July 3, 2020

DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat, in dem er sich den Service und die Streamingwelt genauestens anschauen kann. Ihr zahlt nichts, seid aber dennoch bei der Relegation live dabei.

DAZN zeigt die Relegation und noch zahlreiche weitere Top-Wettbewerbe, wie diese:

Auch Amazon wird das Rückspiel der Relegation übertragen. Alle Informationen dazu findet Ihr bei Amazon selbst.

Wenn Ihr keine Lust auf einen Probemonat bei DAZN habt, dann stellen wir Euch in den nächsten beiden Abschnitten noch Alternativen zur Relegation live vor.

Relegation live verpasst? Die Highlights von 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen auf DAZN

DAZN hat nicht nur die vollen 90 Minuten der Relegation zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen live im TV und LIVE-STREAM parat, sondern zeigt im Nachgang auch die Highlights der Partie.

Die besten Szenen der Begegnung erscheinen rund 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform DAZN . Auch hier gilt: Ihr braucht den Probemonat oder ein gültiges DAZN-Abonnement, um die Highlights anschauen zu können.

Alternativ könnt Ihr auch das Re-Live zur Partie anschauen und nochmals ganz sehen, wie sich Werder Bremen in Heidenheim so schlägt. Ihr entscheidet!

Relegation im LIVE-TICKER: 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen kostenlos verfolgen

Ihr habt die vollen 90 Minuten der Bundesliga-Relegation eigentlich im Free-TV erwartet, wurdet nun aber enttäuscht? Dann seid nicht traurig, denn mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal seid Ihr am Montag live mit von der Partie.

Ab 20 Uhr beginnt der zuständige Kollege mit dem LIVE-TICKER zu 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen. Um 20.30 Uhr ertönt dann der Anstoß und Ihr könnt gebannt auf Eurem Smartphone verfolgen, was sich im Relegationshinspiel so tut. Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER.

Relegation live: Alle Übertragungen zu 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen in der Übersicht

Relegation ( 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen ) live im ... ... bei ... TV ... DAZN (Smart-TV) LIVE-STREAM ... DAZN & Amazon HIGHLIGHTCLIP ... DAZN LIVE-TICKER ... Goal

Relegation live: Die Ergebnisse von 2015 bis 2019

Saison Bundesliga (16.) 2. Bundesliga (3.) Ergebnis nach Hin- und Rückspiel 2018/19 2:2 (Union wegen der Auswärtstorregel aufgestiegen) 2017/18 4:1 2016/17 VfL Wolfsburg Eintracht Braunschweig 2:0 2015/16 2:1 2014/15 3:2 n. V.

Werder Bremen vs. Heidenheim: Der Modus in der Relegation

Es gilt die Auswärtstorregel: Bei gleicher Trefferanzahl nach Hin- und Rückspiel setzt sich die Mannschaft durch, die auswärts mehr Tore erzielt hat.

Bei Torgleichheit nach 90 Minuten des Rückspiels gibt es eine Verlängerung über zwei Mal 15 Minuten. Danach wird notfalls im Elfmeterschießen über den Sieger entschieden.

Torlinientechnologie und Video-Assistenten kommen zum Einsatz.

Es gibt eine mögliche vierte Auswechslung, wenn das Rückspiel nach Ablauf der regulären Spielzeit in die Verlängerung geht.

1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen: So lief das Hinspiel der Relegation

Zitterpartie statt Selbstläufer: Werder Bremen droht weiter der erste Bundesliga-Abstieg seit 40 Jahren. Nach einer insbesondere in der ersten Halbzeit schwachen Leistung kam der Bundesliga-16. im Relegations-Hinspiel im Weserstadion nicht über ein 0:0 gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Heidenheim hinaus und verlor zudem Kapitän Niklas Moisander mit Gelb-Roter Karte (87.).

"Das war von uns zu wenig, gar keine Frage. Der einzige Vorteil, den wir jetzt haben, ist, dass es erst Halbzeit ist. Wir haben am Montag ein Finale", sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt bei DAZN . Werder-Stürmer Niclas Füllkrug meinte: "Wir können mitnehmen, dass wir sowieso heimschwach sind und jetzt das Spiel auswärts gewinnen."

Heidenheims Coach Frank Schmidt gratulierte "meiner Mannschaft für den ersten Teil. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute eine sehr disziplinierte Leistung gezeigt und hatten sogar am Ende die besseren Chancen."

Bei zeitweise sintflutartigem Gewitterregen wahrte der Außenseiter vor dem Rückspiel am Montag (20.30 Uhr) alle Chancen, tatsächlich erstmals in der Vereinsgeschichte erstklassig zu werden. Die Mannschaft von Trainer Schmidt war gegenüber der 0:3-Niederlage am vergangenen Sonntag bei Arminia Bielefeld nicht wiederzuerkennen und verdiente sich dieses Resultat.

In der ersten Halbzeit war zwischen beiden Mannschaften kein Klassenunterschied bemerkbar. Mit engagiertem Einsatz und intensivem Laufspiel ließen die Gäste die phasenweise sogar hilflos wirkenden Bremer nur selten zur Entfaltung kommen. Auch gedanklich wirkte der Außenseiter zeitweise schneller.

Und wenn den Platzherren Abspielfehler unterliefen, waren die Heidenheimer sofort da. In der 25. Minute schloss Tim Kleindienst einen Konter mit einem sehenswerten Schuss ab, den Werder-Torhüter Jiri Pavlenka mit den Fäusten parierte. Sechs Minuten später verfehlte Maurice Multhaup aus günstiger Position das Bremer Tor nur knapp.

Wirklich gefährlich wurde es vor dem Heidenheimer Tor lediglich in der 28. Minute, als ein Kopfball von Yuya Osako nur knapp sein Ziel verfehlte. Sichtlich verärgert machte sich Kohfeldt schon vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Felix Zwayer auf den Weg in die Kabine.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig. Den Norddeutschen gelang es zwar häufiger, sich in der Hälfte der Gäste festzusetzen, doch es fehlte wie so oft in dieser Saison im Weserstadion an der notwendigen Durchschlagskraft. Vom Angriffsdruck aus der letzten Bundesligapartie gegen den (6:1) war nichts übriggeblieben.

Kohfeldt reagierte und schickte bei einem Dreifachwechsel in der 65. Minute offensivere Kräfte auf den Rasen. Bei den Schwaben wurde in der 69. Minute "Klublegende" Marc Schnatterer eingewechselt. Starke Regenfälle führten in der Schlussphase zu vielen Ausrutschern und zahlreichen Fehlpässen auf beiden Seiten - in der Nachspielzeit hatte Timo Beermann per Kopf sogar den Siegtreffer für den FCH auf dem Kopf.

Unerwartete Unterstützung hatte Werder wenige Stunden vor Spielbeginn erfahren. Bürgermeister Andreas Bovenschulte, ansonsten kein Fan des Profifußballs, ließ am Rathaus die Werder-Flagge hissen. Der Grund sei, so der 54-Jährige in einer Videobotschaft, "zu zeigen, dass die ganze Stadt, die ganze Region hinter unserem ruhmreichen SVW steht".

Quelle: SID