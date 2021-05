Relegation heute live im Free-TV sehen: So wird FC Ingolstadt 04 vs. VfL Osnabrück übertragen

Ingolstadt und Osnabrück treffen in der Relegation der 2. Bundesliga aufeinander. Goal zeigt, wie das Spiel heute im Free-TV zu sehen ist.

Nicht nur die Relegation der Bundesliga steht in diesen Tagen an, auch eine Spielklasse darunter wird hart gekämpft: Im Hinspiel der Relegation für die 2. Bundesliga treffen der FC Ingolstadt und der VfL Osnabrück aufeinander.

Anstoß im Audi-Sportpark in Ingolstadt ist heute um 18.15 Uhr. Der FC Ingolstadt kennt sich in der Relegation aus - gerade einmal zwei Jahre ist es her, dass die Schanzer zuletzt in die Qualifikationsrunde mussten.

Damals waren die Verhältnisse allerdings andere: Statt wie jetzt Dritter der dritten Liga zu sein, waren die Ingolstädter 16. der 2. Bundesliga und schafften es in der Relegation nicht, sich gegen den SV Wehen Wiesbaden durchzusetzen.

Auch der VfL Osnabrück hat in den letzten Jahren eine bewegte Geschichte: 2019, also in dem Jahr, in dem Ingolstadt abstieg, schaffte Osnabrück den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Zwei Jahre später muss man in der Relegation versuchen, den Abstieg zu verhindern.

Schafft der FC Ingolstadt nach dem Sieg gegen 1860 München am letzten Spieltag die Rückkehr in die 2. Bundesliga? Oder hängt der VfL Osnabrück mindestens ein weiteres Jahr dran? Goal erklärt, wie die Relegation der 2. Bundesliga heute im Free-TV übertragen wird.

Relegation heute live: So wird FC Ingolstadt 04 vs. VfL Osnabrück stattfinden

Begegnung 3. der 3. Liga vs. 16. der 2. Bundesliga FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück Datum Mittwoch, 27. Mai 2021 Wettbewerb Relegation | Hinspiel Anstoß 18.15 Uhr (hier im kostenlosen LIVE-TICKER) Ort Audi-Sportpark | Ingolstadt

Relegation heute live im Free-TV: So seht ihr FC Ingolstadt 04 vs. VfL Osnabrück

Für beide Mannschaften haben die Spiele heute und am Sonntag eine immense Bedeutung: Das komplette Saisonabschneiden wird heute entschieden, letztendlich kann nur eines der beiden Teams den Gang in die 2. Bundesliga antreten.

Anhänger:innen der beiden Teams werden in den Tagen vor dem Spiel nur eine Frage im Kopf haben: Werde ich das Spiel meiner Mannschaft LIVE sehen können? Bestenfalls im Free-TV?

FC Ingolstadt 04 vs. VfL Osnabrück läuft heute im Free-TV! Die Übertragung der Relegation

Gute Nachrichten für alle Fans, die sich auf die Übertragung der Relegation im Fernsehen gefreut haben: Das Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück wird heute LIVE im TV übertragen - und das gleich mehrfach!

DAZN und das ZDF zeigen heute die Begegnung LIVE, ihr habt also die Qual der Wahl. Gute Nachrichten: Beide Sender übertragen ihr Programm kostenlos oder bieten ein zunächst kostenloses Abonnement an - bezahlen müsst ihr für die Relegation also nichts!

Die Relegation läuft heute im Fernsehen: Das ZDF überträgt FC Ingolstadt - VfL Osnabrück

Schauen wir uns als Erstes die Begegnung im ZDF an und wieso diese kostenlos ist. "ZDF" steht für Zweites Deutsches Fernsehen, der Fernsehsender gehört zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also den staatlich unterstützten Sendern, die frei zu empfangen sind.

Ihr wisst nicht, wie ihr das ZDF auf eurem Gerät findet? Hier wird es erklärt.

FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute LIVE: So läuft die Übertragung im ZDF ab

Das ZDF zeigt nicht häufig Spiele, wenn nicht gerade WM oder EM ist, trotzdem hat der Sender einen namhaften Experten auf Sendung: Peter Hyballa, Ex-Trainer von Alemannia Aachen.

Beginn der Übertragung : 18 Uhr

: 18 Uhr Anstoß : 18.15 Uhr

: 18.15 Uhr Moderation : Katrin Müller Hohenstein

: Katrin Müller Hohenstein Expertise : Peter Hyballa

: Peter Hyballa Reporter : Martin Schneider

: Martin Schneider Co-Kommentar: Hanno Balitsch

Auch DAZN liefert: Die Relegation der 2. Bundesliga im LIVE-STREAM und TV sehen

Wie es bereits erwähnt wurde, ist auch DAZN heute für die Übertragung der Relegation der Bundesliga zuständig. Der noch junge Streamingdienst, der den meisten Sportfans in Deutschland aber ein Begriff sein sollte, ist erst seit wenigen Jahren als zuständiger Sender an Bord - auch heute ist er wieder zur Stelle.

Obwohl DAZN ein Streamingdienst ist, ist es auch mit diesem möglich, die Übertragung von Ingolstadt - Osnabrück auf dem Fernseher zu verfolgen - Stichwort Smart-TV. Die App gibt es schließlich kostenlos, genau wie das Abonnement zunächst für Neukunden.

FC Ingolstadt empfängt den VfL Osnabrück: So überträgt DAZN die Relegation heute LIVE

Beginn der Übertragung : 18 Uhr

: 18 Uhr Anstoß : 18.15 Uhr

: 18.15 Uhr Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Expertise : Benny Lauth

: Benny Lauth Kommentar: Mario Rieker

FC Ingolstadt 04 vs. VfL Osnabrück im kostenlosen LIVE-STREAM: Die Relegation im Internet verfolgen

DAZN und das ZDF übertragen heute die Übertragung zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück LIVE - tolle Nachrichten für alle Anhänger:innen, die sich auf die Relegation gefreut haben!

Allerdings müssen wir unseren Horizont etwas erweitern: Im Jahr 2021 ist nicht mehr in jedem Haushalt ein Fernseher zu finden - viele Fans sind auf einen LIVE-STREAM angewiesen. Die Übertragung der Relegation im Internet schauen wir uns nun genauer an.

Öffentlich-rechtlich auch im Internet kostenlos: Das ist der LIVE-STREAM des ZDFs

Fangen wir wieder mit der Übertragung des ZDFs an: Diese wird kostenlos im Internet übertragen! Richtig gelesen, ihr benötigt keinen Fernseher, kein Abonnement oder sonst etwas in die Richtung, um die Relegation der 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen zu können.

Das Relegationsrückspiel am Sonntag, den 29. Mai, wird übrigens genauso übertragen. Wenn ihr im Browser seid, also einen Laptop oder PC benutzt, könnt ihr einfach zdf.de aufrufen. Wenn ihr an einem Gerät wie dem Handy oder dem Tablet seid, bietet sich die App der ZDF Mediathek an.

Ingolstadt vs. Osnabrück im LIVE-STREAM: Mit diesen Apps seht ihr die Relegation

Ingolstadt gegen Osnabrück im LIVE-STREAM: DAZN überträgt die Relegation heute LIVE

Ihr seht es bereits an der Aufzählung: Natürlich verlieren wir noch ein paar Worte zu DAZN. Der Streamingdienst ist ebenfalls auf Tablet und Smartphone zu finden, genau wie auf Spielekonsolen, Smart-TVs etc.

Ihr wollt wissen, was DAZN alles anbietet? Das Programm hört natürlich nicht bei der Relegation der Bundesliga und 2. Bundesliga auf, sondern geht weit über den Fußball hinaus. Kleine Übersicht gefällig? Dann solltet ihr euch die folgende Aufzählung anschauen.

NBA, Eishockey, Relegation: So viel Sport zeigt nur DAZN!

Fußball ​Champions League Europa League Bundesliga (inklusive Relegation) Highlights + Relegation 2. Bundesliga Serie A Ligue 1 LaLiga MLS englischer Spitzenfußball Liga NOS Copa Libertadores Eredivisie usw.

American Football

Eishockey

Basketball

UFC

Leichtathletik

Tennis

Handball

Boxen

Wintersport

Darts

Motorsport

und vieles mehr!

Relegation heute kostenlos sehen? Der DAZN Probemonat macht's möglich!

Kommen wir zum wichtigsten Punkt: dem Geld. DAZN bietet sein Programm tatsächlich kostenlos an, hier spielt der DAZN Probemonat nämlich eine große Rolle!

Egal was auf DAZN gerade ausgestrahlt wird, mit dem Probemonat könnt ihr 30 Tage lang auf alle Inhalte zugreifen! Der Probemonat ist kostenlos und unverbindlich, ihr schließt kein langfristiges Abo ab.

Die Relegation heute auf DAZN: So günstig ist der Streamingdienst

Ihr habt euren Probemonat bereits verwendet, wollt DAZN aber weiterhin benutzen und heute nicht auf den LIVE-STREAM des ZDFs zurückgreifen? Dann müsst ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, die beiden Möglichkeiten dafür sind die folgenden:

Monatsabo: Monatlich kündbar | monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Monat

Jahresabo: Jährlich kündbar | jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr (ihr spart 24 Euro)

Die Aufstellungen vom FC Ingolstadt und VfL Osnabrück: So laufen die Teams heute auf

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen beide Teams ihre Aufstellungen, woraufhin wir diese pflichtbewusst hier eintragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal auf die Relegation vorbereitet zu sein!

Relegation heute live im Free-TV sehen: Die Übertragungen von FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück