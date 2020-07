Relegation heute live im Free-TV? So wird FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg übertragen

Rückspiel in der Relegation: Wird FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg heute live im deutschen Free TV gezeigt? Goal gibt die Antworten.

Das letzte Spiel im deutschen Profifußball wird heute Abend gespielt, es geht um den Aufstieg in die 2. Liga für den oder den Abstieg in die für den – es steht für beide Verein also sehr viel auf dem Spiel. Das Hinspiel konnte Nürnberg mit 2:0 gewinnen, Fabian Nürnberger traf doppelt für den Club. Doch wo wird das Rückspiel der Relegation übertragen? Goal gibt die Antworten.

Der FC Ingolstadt benötigt im Rückspiel also einen Sieg mit drei Toren Differenz, sonst müssen die Schanzer ein weiteres Jahr in der 3. Liga spielen. Die 2. und 3. Liga wird normalerweise von Sky Sports (2. Liga) und MagentaSport (3. Liga ) übertragen, doch keiner der beiden Pay-TV-Sender hat die Übertragungsrechte für das Derby.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob die Relegation heute live im Free-TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Relegation heute live im Free-TV? Ingolstadt vs. Nürnberg im Überblick:

Wettbewerb : Relegation

: Relegation Datum : 11. Juli 2020

: 11. Juli 2020 Uhrzeit : 18.15 Uhr

: 18.15 Uhr Ort: Audi-Sportpark

Relegation heute live im Free-TV? Wer überträgt?

Vorab die gute Nachricht: Das Relegationsspiel zwischen Ingolstadt und Heidenheim wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt! Das ZDF geht ab 18 Uhr auf Sendung, Jochen Breyer moderiert die Show, Claudia Neumann kommentiert das Spielgeschehen über die vollen 90 Minuten aus dem Audi-Sportpark. Doch das ZDF ist nicht die einzige Möglichkeit, um das Derby heute live zu sehen. Goal nennt alle weiteren Varianten.

Relegation heute live im LIVE-STREAM sehen: Geht das?

Allerdings! Hier gibt es gleich eine Vielzahl an Möglichkeiten, um das letzte Spiel der Profisaison in der zu verfolgen. Zum einen die beiden kostenlosen LIVE-STREAMS des ZDF und von DAZN, zum anderen der kostenpflichtige Stream von Amazon Prime. Doch alles der Reihe nach: Der Stream des ZDF ist natürlich frei empfangbar. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Der Streamingdienst DAZN geht auch ab 18 Uhr live, hier könnt Ihr sogar Fangesänge für eine bessere Stimmung bei der Übertragung zuschalten. Für DAZN moderiert Daniel Herzog, Kommentator Mario Rieker sitzt mit Experte Sebastian Kneißl am Mikrophon und überträgt für Euch das Spiel über die volle Distanz. Der Stream von DAZN ist für Neukunden kostenlos, alles Weitere dazu erfahrt Ihr im nächsten Absatz. Die dritte Möglichkeit, die Relegation im Stream zu sehen, ist Amazon Prime. Hier müsst ihr Euch jedoch die Prime-Mitgliedschaft kostenpflichtig erwerben, um Zugriff auf die Übertragung zu erhalten.

Relegation heute live bei DAZN sehen: Das ist DAZN

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning überträgt die Partie für Neukunden kostenlos! Der erste Monat des Abonnements wird Euch geschenkt, Ihr könnt Euch also ein Konto einrichten, das Spiel angucken und danach entscheiden, ob Ihr verlängern wollt oder nicht.

DAZN hat die Bundesliga, , La Liga, und im Programm. Aber auch andere Sportarten kommen nicht zu kurz: American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport und Tennis wird fast täglich auf dem Sender übertragen. Nach dem Probemonat kostet das Portal monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.



Relegation heute live bei DAZN sehen: So geht’s

Um das Spiel sehen zu können, müsst Ihr die DAZN-App auf das Endgerät Eurer Wahl herunterladen. Die App ist kompatibel für das Smartphone, den Laptop, das Tablet, den Smart-TV, die PS4 oder die X-Box. Hier haben wir alle Links zum Download für euch parat:

Android

iTunes

X-Box

PS4

Ihr habt keine Zeit, um das Spiel live zu sehen? Keine Sorge, denn DAZN zeigt die Highlights der Partie nur kurz nach dem Abpfiff. Wer möchte, kann sich auch das komplette Spiel im Re-Live zu Gemüte führen.

Relegation heute live: Ingolstadt gegen Nürnberg heute im LIVE-TICKER bei Goal

Wer eine Ergänzung zur Übertragung braucht oder gerade unterwegs ist, sollte sich über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal auf dem neusten Stand halten. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über die Ereignisse aus dem Audi-Sportpark. Zudem erfahrt Ihr Wissenswertes über die beiden Profiligen – schaut mal rein!

Relegation heute live sehen: Ingolstadt und Nürnberg - Der Vergleich der Teams

FC Ingolstadt bisher 8 Spiele (wettbewerbsübergreifend) 1. FC Nürnberg 1 Siege 5 2 Unentschieden 2 5 erzielte Tore 12 7,9 Mio. Euro Marktwert 30,2 Mio. Euro Lucas Galvão (0,9 Mio. Euro) wertvollster Spieler Robin Hack (2,8 Mio. Euro)

Relegation heute live sehen - Ingolstadt und Nürnberg: Alle Übertragungen im Überblick