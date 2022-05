Relegation heute live im Free-TV: Wo läuft HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC?

Es ist angerichtet: In wenigen Stunden erfahren wir endlich, wer als 18. Verein in die kommende Bundesligasaison geht: Der HSV (Hamburger SV) empfängt im Rückspiel der Relegation Hertha BSC. Anpfiff ist im Volksparkstadion in Hamburg heute um 20.30 Uhr.

Der ehemalige Bundesliga-Dino hat vor dem Duell klar die Nase vorn: Sieg im Hinspiel, Rückhalt der Fans, Heimrecht im Rückspiel... das alles kann die Hertha aus Berlin nicht von sich behaupten! Doch aufgepasst: In den letzten zwölf Saisons konnte sich zehnmal der Erstligist durchsetzen und so den Klassenerhalt feiern.

Kurios: Das vorletzte Mal, dass der Drittplatzierte der 2. Bundesliga aufsteigen durfte, war 2012 Fortuna Düsseldorf - ausgerechnet gegen Hertha BSC! Damals noch im Hertha-Kader: Adrian Ramos, Pierre-Michel Lasogga, Raffael und Levan Kobiashvili!

Der HSV will nach dem Abstieg 2018 endlich wieder aufsteigen - im vierten Versuch soll es nun klappen. GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das Rückspiel der Bundesligarelegation heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Das Rückspiel der Relegation im Überblick

Begegnung HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC Wettbewerb Relegation Bundesliga / 2. Bundesliga | Rückspiel Datum Montag | 23. Mai 2022 Anpfiff 20.30 Uhr (hier im LIVE-TICKER) Ort Volksparkstadion | Hamburg Bilanz (83 Spiele) 35 Siege HSV (Hamburger SV) 13 Unentschieden 35 Siege Hertha BSC

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC heute im Free-TV und kostenlosen LIVE-STREAM sehen: So wird die Relegation übertragen!

"Es ist eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt": Auch wenn viele Anhänger:innen diese Redewendung nicht mehr hören können trifft es doch schon zu: Auf der einen Seite der ewige HSV, der in seiner langen Geschichte unter anderem Station für Felix Magath als Spieler, Trainer und Manager war. Und auf der anderen Spielfeldhälfte tatsächlich Hertha BSC - der aktuelle Verein des Herren Magath.

Big City Club war gestern, nach Problemen, Streitereien und Versagen auf allen Ebenen droht dem Hauptstadtverein nun der Abstieg in die Zweitklassigkeit, Union Berlin wäre dann das alleinige fußballerische Aushängeschild der Hauptstadt in der Bundesliga - neben dem Pokalfinale. Aber noch ist für die Hertha ja nicht aller Tage Abend - wie wird die Relegation heute übertragen?

HSV empfängt die Hertha: Sat.1 zeigt heute die Relegation live und kostenlos!

Viele unterschiedliche Anbieter übertragen in Deutschland zahlreiche Sportevents, viele Fans verlieren, bevor die Übertragungen überhaupt anfangen, den Überblick und dadurch auch ziemlich schnell die Lust. Wie wird die Relegation heute im TV übertragen - und gibt es auch eine kostenlose Ausstrahlung?

Ja - und ja! Zwei Fernsehsender sind für die Übertragung von HSV. vs. Hertha zuständig, einer der beiden zeigt den ganzen Spaß im Free-TV! Sat.1 überträgt in dieser Saison insgesamt sieben Spiele: Drei Spiele der Bundesliga, dazu jeweils die beiden Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sowie 2. Bundesliga und 3. Liga. Ihr wisst nicht, was man tun muss, um Sat.1 auf dem Fernseher einzurichten? Hier wird es euch genau erklärt!

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC im Free-TV: Sat.1 überträgt heute die Relegation live mit Fuss und Opdenhövel!

HSV vs. Hertha BSC am Montag LIVE: Das ist die Sky-Übertragung der Relegation!

Wir haben es bereits erklärt, Sat.1 ist nicht der einzige Fernsehsender, der heute die Bundesligarelegation überträgt: Auch Sky wird heute das so wichtige Spiel zeigen, der Fernsehsender aus Unterföhring zeigt ebenfalls alle vier Relegationsspiele. Das Problem daran: Sky ist kostenpflichtig. Alle Informationen zu Kosten und Paketen findet ihr hier.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC: Wer überträgt / zeigt die Relegation der Bundesliga heute im kostenlosen LIVE-STREAM?

Sat.1 und Sky sind die beiden Sender, die Mitte und Ende Mai die Relegation übertragen - besonders Sat.1 genießt damit große Beliebtheit bei den Fußballfans. Was gibt es schöneres, als an einem warmen Sommerabend den Lieblingsverein im Free-TV zu sehen?

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC: Wer zeigt / überträgt heute Abend die Relegation der Bundesliga im kostenlosen LIVE-STREAM?

Wir wollen uns natürlich auch die Übertragung im LIVE-STREAM ansehen - logisch, schließlich hat nicht jeder Mensch zuhause einen Fernseher. Und auch hier gibt es Grund zur Freude: Beide Sender, also sowohl Sat.1 als auch Sky, zeigen das Programm live im Internet. Als erstes wollen wir uns Sat.1 anschauen, um das Spiel mit Opdenhövel und Fuss im LIVE-STREAM zu sehen gibt es gleich drei legale Möglichkeiten.

Ran, Joyn und Sat.1 selbst übertragen das Spiel heute im LIVE-STREAM, alle drei Seiten kostenlos! Das einzige was ihr tun müsst: Euch mithilfe einer Email-Adresse kostenlos anmelden. Wenn ihr möchtet müsst ihr das Spiel natürlich nicht am PC oder Laptop verfolgen, sondern könnt das Ganze auch auf dem Handy sehen - dafür gibt es schließlich kostenlose Apps!

Der HSV will endlich den Bundesliga-Aufstieg feiern: So zeigt Sky die Relegation heute live

Auch bei Sky gibt es natürlich die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen - anders als bei Sat.1 ist das aber nicht kostenlos möglich. Immerhin habt ihr hier die Auswahl zwischen zwei Plattformen, die eine hört auf den Namen Sky Go. Diese ist zwar kostenlos in der Benutzung, allerdings könnt ihr euch nur anmelden, wenn ihr bereits ein Paket am TV gebucht habt. So könnt ihr das Programm davon einfach hier streamen.

Die Alternative: Das Sky Ticket. Hiermit seid ihr wesentlich flexibler, könnt aber genauso viel Programm wie im TV sehen. Der Vorteil ist vor allem, dass ihr das Ticket in kürzeren Zeiträumen, beispielsweise monatlich, kündigen könnt!

Sky, Sport1, DAZN, Sat.1 und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links, um die Bundesliga, die Relegation und die 2. Bundesliga zu sehen

Der HSV (Hamburger SV) empfängt heute die Hertha aus Berlin: Die Aufstellungen der Relegation

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Teams die offiziellen Startaufstellungen - wir tragen diese daraufhin sofort hier ein. Klickt euch also in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Wer zeigt / überträgt heute HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC? Die Relegation der Bundesliga im kostenlosen Fernsehen LIVE-STREAM - so geht's!

