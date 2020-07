Bundesliga-Relegation live: 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen jetzt im LIVE-TICKER verfolgen - 0:1

Entscheidung in der Bundesliga-Relegation: Der 1. FC Heidenheim spielt gegen Werder Bremen. Goal ist im LIVE-TICKER mit dabei und berichtet live.

Der oder der SV - eines der beiden Teams wird heute Abend groß feiern dürfen, beim Gegner wird indes große Enttäuschung herrschen. In der -Relegation steht das Rückspiel an. Um 20.30 Uhr wird in der Voith-Arena zu Heidenheim die Entscheidung fallen.

Wer schafft es, den 18. Startplatz für die Bundesliga-Saison 2020/21 zu ergattern? Für den FCH wäre es der erstmalige Aufstieg in die Bundesliga, Werder dagegen würde sich nach langer Zeit wieder aus dieser verabschieden.

Relegation heute live: 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen - hier findet Ihr News und Hintergrundgeschichten rund um die Partie

1. FC Heidenheim - Werder Bremen 0:1 Tore 0:1 Theuerkauf (3., Eigentor) Aufstellung FCH Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf - Griesbeck, Dorsch - Schnatterer, Leipertz - Kleindienst, Thomalla Aufstellung Werder Bremen Pavlenka - Veljkovic, Vogt, Friedl - Gebre Selassie, Eggestein, Klaassen, Augustinsson - Osako, Rashica, Sargent Gelbe Karten - Gelb-Rote Karte -



35. | Friedl grätscht Schnatterer rechts an der Grundlinie sauber ab, der Heidenheimer Angreifer muss sich kurz durchchecken lassen. Das wird wichtig sein für die Bremer, dass sie den Ausnahmekönner der Schwaben ausschalten.

34. | Viel Einsatz, wenig Produktives - so in etwa lassen sich die letzten fünf bis zehn Minuten der Heidenheimer zusammenfassen. Gelingt dem FCH vor der Pause noch der so dringend nötige Ausgleich?

31. | Die nächste Schnatterer-Flanke von der rechten Seite dokumentiert das zaghafte Aufbäumen der Hausherren, auch dieses Mal kommt aber niemand an die Kugel.

30. | Nach einer halben Stunde kommt Heidenheim langsam, aber sicher immer besser in die Partie, den überfallartigen Blitzstart der Bremer mitsamt unglücklichem Gegentreffer haben die Hausherren offenbar mittlerweile verarbeitet. Wirklich gefährlich sind die Schwaben aber noch nicht geworden.

27. | Notieren wir die erste Chance der Gastgeber? Schnatterer bringt einen Flankenball scharf von der rechten Seite in die Box, Verteidiger wie Angreifer rauschen aber an der Hereingabe vorbei und so muss Pavlenka nicht eingreifen.

25. | Bremen wirft alles rein, Sargent verletzt sich dabei bei einem Zusammenprall in der Nähe der Mittellinie und muss kurzzeitig behandelt werden. Es geht aber weiter beim Bremer Angreifer.

23. | Wie ist die Kulisse an der Ostalb? Heidenheim hat wieder seine Kuhglocke dabei, bei Bremen kommen lautstarke Trommeln zum Einsatz. Und - ich vermute es ist der "Werder-Block" - auch eine Sirene wird immer wieder getätigt, vor allem, wenn Heidenheim ins offensive Drittel kommt.

21. | Das Spiel der Hausherren dagegen ist nach wie vor zu klausuliert, sofern man überhaupt das Spielgerät hat. Dorsch will mit einem Seitenwechsel das Spiel mal verlagern, bringt aber zu wenig Druck hinter das Anspiel und so ist der Ball lange genug in der Luft, dass Klaassen in den Zweikampf kommt.

19. | Bremen hat nach wie vor alles im Griff, hat rund 70 Prozent Ballbesitz und schafft es immer wieder, Räume in der Abwehr der Heidenheimer zu öffnen. All das, was man im Hinspiel schuldig geblieben war, bringt die Elf von Florian Kohfeldt heute auf den Rasen.

17. | Klaassen kommt im Mittelfeld zu spät, tritt Leipertz mit der offenen Sohle um. Nun hat Werder erstmals Glück, denn hier hätte der Unparteiische durchaus gleich durchgreifen und die erste Gelbe Karte zücken können.

14. | Nächster katastrophaler Fehler der Hausherren, Thomalla spielt in der Umschaltbewegung einen ungenauen Pass von der Mittellinie zurück - direkt in die Füße von Osako. Zum Glück für die Schwaben waren Rashica und Sargent auf dem Weg nach hinten, so kann der Japaner nicht den schnellen Pass in die Spitze forcieren und muss abdrehen.

12. | Beim Eckball kommt wieder Klaassen per Kopf zum Abschluss, Bremen hat damit nach einer knappen Viertelstunde bereits mehr Abschlüsse (5), als im gesamten Hinspiel (4). Heidenheim dagegen ist noch immer gänzlich beeindruckt und bringt keinen Fuß auf den Platz.

11. | Bevor der nächste Eckball ausgeführt werden kann, schaltet sich der Videoschiedsrichter ein. Hat Theuerkauf den Ball mit der Hand gespielt? Wenn, dann hat er ihn vom Rücken noch an den Arm bekommen, unkontrollierter geht wohl nicht. Zu Recht winkt Dr. Felix Brych ab, kein Strafstoß.

10. | Und Bremen will das zweite Tor sofort nachlegen, Heidenheim weiß noch gar nicht, wie ihnen geschieht. Augustinsson bringt den abgewehrten Eckball von der rechten Seite noch einmal mit Gefühl in die Box, Osako gewinnt das Kopfballduell gegen Theuerkauf und am zweiten Pfosten läuft Klaassen ein - aber Müller macht das kurze Eck zu und verhindert den Einschlag.

9. | Fast das 2:0! Rashica dreht halblinks vor dem Strafraum auf und zieht wuchtig ab, der Schuss gerät aber zu zentral und Müller lenkt ihn über den Kasten.

7. | Bremen ist in der Anfangsphase die klar bessere Mannschaft, kontrolliert Ball und Gegner. Heidenheim wirkt geschockt vom Tempo der Gäste.

5. | Das ist natürlich der denkbar ungünstigste Start für die Heidenheimer. Die Schwaben brauchen nun zwei Tore, um den Traum von der Bundesliga noch zu realisieren. Muss nun schon Plan B her?

1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER, 0:1 - Eigentor von Norman Theuerkauf

3. | Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Mehr "ausgerechnet" gibt es wohl nicht. Denn ausgerechnet ein unglaublich bitteres Eigentor bringt Heidenheim ins Hintertreffen und ausgerechnet Ex-Bremer Norman Theuerkauf ist der Unglücksrabe. Im Mittelfeld hat Osako viel zu viel Platz und kann antreiben, der Bremer nimmt Eggestein mit, der schließlich in die Spitze spielt. Rashica rutscht das Leder unter der der Sohle durch, so kommt Sargent wieder überraschend in die Show, der allerdings erneut verstolpert - und Theuerkauf geht zu übermotiviert hin und tritt das Leder ungewollt aus 15 Metern links oben ins eigene Tor.

1. | Und nach 56 Sekunden hat Bremen die erste dicke Möglichkeit! Eine Hereingabe von der linken Seite verlängert Osaka am ersten Pfosten mit etwas Mühe per Kopf in den Fünfmeterraum, wo Sargent frei vor Müller auftaucht, aber zu überrascht ist und keinen Abschluss schafft.

LIVE: Anstoß bei 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen

1. | Los geht's! Heidenheim stößt an, Kleindienst bringt den Ball in der Voith-Arena ins Rollen.

vor Beginn | Für Florian Kohfeldt ist es ein "Endspiel", seine Mannschaft solle dennoch "kühlen Kopf bewahren und mit Schärfe und Aggressivität spielen". Breite Brust statt passivem Fußball ist die klare Forderung des Werder-Coaches. Und die Entscheidung soll am besten schon innerhalb der 90 regulären Minuten fallen. Ob das gelingt? Dr. Felix Brych ist der Unparteiische, gleich geht es los!

vor Beginn | Diese letzte Statistik zeigt aber ganz deutlich, wer der heutige Favorit sein sollte. Trotzdem gibt sich Frank Schmidt kämpferisch: "Wir dürfen uns nicht kleiner machen, als wir sind. Physis und Athletik sind unsere Stärken", und einen Matchplan hat er auch schon: "Ich bin gestern mit dem Fahrrad durch den Wald gefahren, danach war der Kopf frei und eine Idee geboren. Jeder muss bereit sein, an seine Grenzen zu gehen. Die Lust muss größer sein als die Angst."

vor Beginn | Während Bremen es mit dem Klassenerhalt in seine 57. Bundesliga-Saison schaffen würde (alleiniger Höchstwert), wäre Heidenheim im Falle des Aufstiegs im Übrigen das 57. verschiedene Team im Oberhaus. Ob die Entscheidung in Minute 57 fällt?

vor Beginn | Und was spricht für den heutigen Gastgeber? Heidenheim verlor keines der letzten zwölf Zweitliga-Heimspiele (9 Siege, 3 Remis) - laufender Vereinsrekord im Unterhaus. Nur Stuttgart holte in der vergangenen Zweitligasaison mehr Heimpunkte (38) als der FCH (37). Außerdem gewann bei einem Aufeinandertreffen von Heidenheim und Bremen noch nie der Gast, in bislang drei Pflichtspielen gewann zweimal die Heimmannschaft, zuletzt trennte man sich eben remis.

vor Beginn | Und die Auswärtsstärke ist nicht das einzige Argument, welches den Bremern Mut machen darf: In den vergangenen zehn Jahren hat der Bundesligist nie das Rückspiel der Relegation verloren (6 Siege, 4 Remis), seit Wiedereinführung der Bundesliga-Relegation 2008/09 holte der Zweitligist im Rückspiel erst einmal ein Ergebnis, das Heidenheim nach 90 Minuten zum Aufstieg reichen würde. 2009 gewann Nürnberg mit 2:0 gegen Cottbus.

vor Beginn | Die Zahlen zur abgelaufenen der Saison der Bundesliga wie auch der 2. Liga lassen hoffen, dass es heute ein deutlich ereignisreicheres Spiel gibt. Die Schwaben stellen das zweitbeste Heimteam der 2. Liga (11 Siege, 4 Remis, 2 Niederlagen bei 32:13 Tore), während Werder mit immerhin sechs Siegen auf fremden Rasen Rang 8 in der Auswärtstabelle der Bundesliga belegte. Insgesamt holte Bremen 22 Punkte in der Fremde - noch nie in der Bundesliga-Historie stieg ein Team mit einer solchen Ausbeute am Ende ab.

vor Beginn | Die Ausgangslage ist somit klar und schnell erklärt: Schon ein Tor reicht, um nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen, wer den ersten Fehler macht, muss sich in der Folge gewaltig sputen. Steht es auch nach den zweiten 90 Minuten torlos, geht es in die Verlängerung, jedes andere Unentschieden reicht dem SV Werder Bremen.

vor Beginn | Sind wir ehrlich: Das Hinspiel war mehr als enttäuschend! Ein mutloses Werder Bremen konnte ohne Tempo und Risiko keinen Druck auf den "unterklassigen" Gegner ausüben, während Heidenheim leidenschaftlich und clever verteidigte, die Räume eng hielt und auf Gegenstöße lauerte, welche die Hausherren wiederum mit ihrem sehr bedächtigem Spiel nicht wirklich anbot. Die Konsequenz war ein wenig ansehnliches, chancenarmes 0:0.

vor Beginn | Ein Wechsel weniger somit bei den Hausherren, die aber auch keine Gelbsperre ausgleichen müssen. Im Mittelfeld kommen heute Schnatterer und Leipertz anstelle von Multhaup und Sessa zum Zug (beide auf der Bank)

vor Beginn | Frank Schmidt auf der anderen Seite hat sich für diese Startelf entschieden (4-4-2): Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf - Schnatterer, Griesbeck, Dorsch, Leipertz - Kleindienst, Thomalla.

vor Beginn | Bei Werder Bremen gibt es somit im Vergleich zum Hinspiel drei Änderungen in der Startformation. Sargent beginnt für Füllkrug im Angriff, im Mittelfeld erhält Augustinsson den Vorzug gegenüber Bargfrede (beide auf der Bank) und in der Abwehr ersetzt Vogt den gesperrten Moisander.

vor Beginn | Wie gewohnt werfen wir zur Beginn unserer Live-Berichterstattung einen Blick auf die brandfrischen Aufstellungen und fangen mit den Gästen von der Weser an. Florian Kohfeldt vertraut auf folgende Startelf (4-3-1-2): Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Vogt, Friedl - M. Eggestein, Klaassen, Augustinsson - Osako - Rashica, Sargent.

vor Beginn | Das 0:0 im Hinspiel lässt alle Möglichkeiten für den heutigen Abend offen. Und auch wenn die ersten 90 Minuten von beiden Teams wahrlich keine Bewerbung für eine Teilnahme an der kommenden Bundesliga-Saison war - heute werden beide an ihr Limit gehen und alles in die Waagschale werfen, was man hat. Wenn es sein muss auch 120 Minuten lang! Also auf geht's in das letzte Spiel der Bundesliga-Spielzeit 2019/20.

Vor Beginn | Der Bundesligist aus Bremen grüßt bereits aus der Voith-Arena.

Vor Beginn | Das Hinspiel endete 0:0, keine der Mannschaften konnte im wohninvest Weserstadion entscheidende Akzente setzen. Hier gibt's die VIDEO-Highlights.

Vor Beginn | Herzlich Willkommen zur Relegation der Bundesliga. Das Rückspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen steht auf dem Programm. Um 20.30 Uhr geht's offiziell los.

Bundesliga-Relegation heute live: Die Aufstellung vom 1. FC Heidenheim und Werder Bremen

Aufstellung 1. FC Heidenheim:

Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf - Griesbeck, Dorsch - Schnatterer, Leipertz - Kleindienst, Thomalla

Aufstellung Werder Bremen:

Pavlenka - Veljkovic, Vogt, Friedl - Gebre Selassie, Eggestein, Klaassen, Augustinsson - Osako, Rashica, Sargent

Bundesliga-Relegation heute live: Der Schiedsrichter bei 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen

Die Schiedsrichter für #fchsvw :



👮 Dr. Felix Brych

🚩 Mark Borsch

🚩 Stefan Lupp

4️⃣ Daniel Schlager

Bundesliga-Relegation heute live: 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER - Die Opta-Fakten

Der SV Werder Bremen und der 1. FC Heidenheim 1846 trafen vor der Relegation in zwei Pflichtspielen aufeinander – zweimal im . In der ersten Runde 2011/12 setzte sich der FCH durch (2:1 H) und in der 2. Runde 2019/20 Bremen (4:1 H).

In der Relegation zwischen Bundesliga und 2. Liga gab es 16-mal einen Sieger im Hinspiel – in 14 dieser 16 Duelle setzte sich der Sieger des Hinspiels auch am Ende durch.

Nachdem sich sechsmal in Folge der Bundesligist in der Relegation gegen den Zweitligisten durchgesetzt hatte, tat das im Vorjahr mit erstmals seit 2012 wieder das unterklassige Team (2:2 A, 0:0 H gegen den ).

Werder Bremen gewann in der abgelaufenen Bundesliga-Saison nur acht Spiele – so wenige wie zuvor nur 2012/13. Zudem verloren die Hanseaten 19 BL-Partien – mehr Niederlagen waren es nur in der Abstiegssaison 1979/80 (20).

An den letzten vier Spieltagen der abgelaufenen Bundesliga-Saison erzielte kein anderes Team so viele Tore wie Werder Bremen (zwölf).

Beim 6:1 gegen den am 34. Spieltag gewann Werder Bremen erstmals seit dem 1. September 2019 wieder ein Bundesliga-Heimspiel und erzielte dabei 40 Prozent seiner Heimtore in der BL-Saison 2019/20 (sechs von 15).

Der 1. FC Heidenheim 1846 spielte 2019/20 seine geteilt beste Zweitliga-Saison (55 Punkte, wie 2018/19) – nur 2003/04 (Mainz, 54 Punkte) stieg zuvor ein Team in die Bundesliga auf, das weniger als 56 Zähler in einer Zweitliga-Saison holte.

Der 1. FC Heidenheim 1846 spielte in der abgelaufenen Zweitliga-Saison 15-mal zu null – häufiger als jedes andere Team.

Der 1. FC Heidenheim 1846 gewann keines seiner letzten sechs Zweitliga-Gastspiele (zwei Remis, vier Niederlagen) und erzielte im Unterhaus zusammen mit die wenigsten Auswärtstore (13).

Für den 1. FC Heidenheim 1846 stand nur Marc Schnatterer in den ersten beiden Pflichtspielen gegen Werder Bremen auf dem Feld – er netzte auch in beiden Begegnungen ein.

Bundesliga-Relegation heute live: 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen - Der Vorbericht

Florian Kohfeldt winkte noch kurz in die Kamera und stieg wenig später dann voll konzentriert in die Propellermaschine. Um 11.48 Uhr hoben der Trainer von Werder Bremen und sein Team dann ab, mit Charterflug Nummer 6I6881 ging es Richtung Heidenheim - zum ultimativen Relegations-Showdown. "Wir wissen alle: Es gibt kein danach mehr", sagte Kohfeldt.

Abstieg oder Klassenerhalt - ab 20.30 Uhr fällt am Montag (DAZN) für die Grün-Weißen die Entscheidung. Der Druck ist immens, es droht der erste Absturz aus der Bundesliga nach 1980. Und am Ende wird es ein "Thema der Nerven sein", sagte Kohfeldt, der den gesperrten Kapitän und Abwehrchef Niklas Moisander ersetzen muss. Die Ausgangslage sei nach dem mehr als mauen 0:0 im Hinspiel an der Weser "nicht überragend, aber sie lässt genügend Möglichkeiten, das zu überstehen".

Denn: Werder spielt in dieser Grusel-Saison auswärts nicht gut, aber ein bisschen besser als zu Hause. Und schön häufiger riefen die Hanseaten in den vergangenen Wochen dann ihre besten Leistungen ab, wenn Kohfeldt und Co. schon abgeschrieben wurden. "Wir waren schon tot", sagte der 37-Jährige, deshalb haben wir "eine Menge zu gewinnen". Die Anspannung wächst nun von Minute zu Minute. "Natürlich weiß jeder, worum es geht", sagte Kohfeldt.

Quelle: Imago Images / Nordphoto

Während es für Bremen vor allem darum geht, sich nicht zu blamieren, plant Heidenheim nichts weniger als die Sensation. "Wir stehen vor dem größten Spiel unserer Vereinsgeschichte", sagte Trainer Frank Schmidt, der seine Idee für die Partie beim Fahrrad fahren im Wald entwickelte: "Wir dürfen uns nicht kleiner machen als wir sind. Wir haben gezeigt, dass wir uns wehren können." Und zwar ziemlich eindrucksvoll, Werder hatte eigentlich keine echte Torchance.

Nun muss aber unbedingt ein Treffer her, wenn die Gegner im nächsten Jahr wieder Bayern München oder heißen sollen - und nicht Sandhausen oder Aue. Schafft Bremen am Montag in Heidenheim ein Tor, genügt der Kohfeldt-Elf auch ein Unentschieden, um den Absturz in die Zweitklassigkeit zu verhindern.

Werder dürfe sich von der Erwartungshaltung "nicht erdrücken lassen. Wir müssen mehr Lust haben zu gewinnen, als Angst zu verlieren", sagte Kohfeldt. Er erwarte, dass die Hanseaten "kühl und rational" in das Finale gehen, aber auch die "nötigen Emotionen auf den Platz bringen", meinte er: "Ich glaube nicht, dass wir an den Nerven scheitern werden".

Und Sportchef Frank Baumann sagte: "Wir sind in den letzten Wochen immer wieder gefallen, aber dann auch wieder aufgestanden. Das ist das Wichtigste, und wir wissen, was auf dem Spiel steht." Es gibt kein danach mehr.

Quelle : SID

Bundesliga-Relegation heute live: 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen - Die Übersicht zur Übertragung

1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen heute live ... im TV: DAZN via Smart TV im LIVE-STREAM: DAZN , Amazon Prime

Bundesliga-Relegation heute live: 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen (Rückspiel) heute im LIVE-TICKER