1. FC Köln vs. Holstein Kiel, das Hinspiel heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und mehr - alle Infos zur Bundesliga-Relegation

Der 1. FC Köln trifft im Hinspiel der Relegation heute auf Holstein Kiel. Hier gibt es die Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Zittern, Hoffen, Bangen: In der Relegation der Bundesliga steht heute das Hinspiel zwischen Erstligist 1. FC Köln und Zweitligist Holstein Kiel auf dem Programm. Der Anpfiff im Kölner Rheinenergiestadion erfolgt um 18.30 Uhr.

Erst kurz vor Schluss rettete Sebastiaan Bornauw den FC am vergangenen Wochenende mit seinem Siegtreffer gegen Schalke 04 in die Relegation. Doch noch ist die Gefahr des Abstiegs für den rheinischen Traditionsklub nicht gebannt.

Denn die Kieler überzeugten in dieser Saison mit tollem Offensivfußball. Doch nach einer zwischenzeitlichen Corona-Quarantäne und einem Mammutprogramm zuletzt geht das Team von Trainer Ole Werner auf dem Zahnfleisch, zwei Matchbälle zum direkten Aufstieg vergaben die Störche an den vergangenen beiden Spieltagen.

Köln kämpft um die sportliche Existenz, Kiel will Geschichte schreiben: Goal liefert die Infos zum Hinspiel der Relegation.

Relegation, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG 1. FC Köln vs. Holstein Kiel WETTBEWERB Relegation zur Bundesliga | Hinspiel ORT Rheinenergiestadion | Köln ANSTOSS 18.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Relegation, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Spannung, Drama und Emotionen sind in der Relegation garantiert. Ihr wollt das Spiel heute Abend im TV oder LIVE-STREAM sehen? Dann liefern wir Euch jetzt alle Infos zur Übertragung.

Relegation, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute live: Wird das Spiel im Free-TV übertragen?

Vereinzelt sind in einer Bundesliga-Saison auch Spiele im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, etwa das Eröffnungsspie zu Beginn der Spielzeit. Dürfen sich die Fans also Hoffnung auf eine Übertragung der Relegation im Free-TV machen?

Die bittere Antwort: Nein, das Spiel heute Abend läuft nicht im Free-TV! Weder in den öffentlich-rechtlichen Programmen noch bei den Privaten ist das Spiel zu sehen.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute live: So wird die Relegation übertragen

Die Relegation gehört bei den Rechtevergaben der DFL zu einem separaten Paket. Dieses hatte sich für die jetzt zu Ende gehende Rechteperiode der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort ist das Spiel heute Abend live und exklusiv zu sehen.

Relegation, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei DAZN

Da nun die Frage beantwortet wurde, wo das Spiel zu sehen ist, wollen wir einmal schauen, in welchem Umfang und in welcher Besetzung DAZN über das Spiel berichtet.

Relegation, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute live: So überträgt DAZN die Partie

DAZN beginnt um 18.00 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Daniel Herzog moderiert die Analyse vor und nach dem Spiel, als Experte ist Ralph Gunesch mit dabei. Kommentator der Partie ist Jan Platte, auch er wird von Gunesch unterstützt.

Relegation, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute live: Das kostet DAZN

DAZN ist grundsätzlich ein kostenpflichtiger Anbieter. Doch wer noch keinen Account bei dem Streamingdienst erstellt hat, der kann das Spiel heute Abend sogar kostenlos sehen! Denn der erste Monat nach einer Neuanmeldung ist bei DAZN grundsätzlich gratis, um das Angebot testen zu können.

Auch wenn die internationalen Top-Ligen ihre Saisons inzwischen beendet haben, so lohnt sich der Gratismonat nicht nur aufgrund der Relegation. Die europäischen Wettbewerbe Europa League und Champions League werden in dieser Woche entschieden, im Vorfeld der EM zeigt DAZN zudem zahlreiche Testspiele der Nationalmannschaften live.

Und auch in vielen weiteren Sportarten, die DAZN im Programm hat, stehen wichtige Wochen an. NBA und NHL befinden sich mitten in den Play-offs, im Darts steigt in dieser Woche die finale Phase der Premier League.

Wenn Ihr Euch für den Gratismonat entscheidet und danach vom Angebot überzeugt seid, dann habt Ihr die Wahl zwischen einem Monats- und einem Jahresabo. Das Monatsabo gibt es für 11,99 Euro, das Jahresabo ist für einmalig 119,99 Euro zu haben.

Relegation, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute live: So seht Ihr das Spiel mit DAZN im TV

DAZN ist zwar ein Streamingdienst, doch ohne großen Aufwand könnt Ihr Euch das Programm auch auf den TV holen. Das geht am schnellsten mit einem Smart-TV. Wenn Ihr solch einen internetfähigen Fernseher habt, schaut einfach mal in den App-Store des Geräts und sucht dort nach der DAZN-App. Diese installiert Ihr auf dem Fernseher und schon kann es losgehen.

Alternativ könnt Ihr einen Streamingstick - wie etwa den Amazon Fire TV Stick oder den Google Chromecast - nutzen, um die Inhalte auf Euren Fernseher zu streamen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer PlayStation oder Xbox, auch über die beiden Konsolen könnt Ihr DAZN empfangen.

Relegation, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute: So seht Ihr das Spiel im LIVE-STREAM

Falls Ihr das Spiel auf Eurem Fernseher nicht sehen könnt, vielleicht auch, weil Ihr unterwegs seid, dann gibt es noch einige weitere Möglichkeiten. DAZN ist über jeden gängigen Browser Eures Computers nutzbar, zudem gibt es die DAZN-App auch für Smartphone oder Tablet.

Eine Übersicht über sämtliche unterstützten Geräte findet Ihr hier.

Relegation, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute: Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal

Bestens informiert seid Ihr auch im LIVE-TICKER auf unserer Seite. Dort bekommt Ihr nahezu in Echtzeit alle wichtigen Szenen geliefert und verpasst keine entscheidende Situation aus dem Kölner Stadion.

Hier geht's zum LIVE-TICKER!

Relegation, 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute live: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen zum Spiel werden rund eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht. Ihr bekommt sie dann schnellstmöglich hier nachgereicht.

Relegation zwischen 1. Bundesliga und 2. Bundesliga: Die Duelle seit 2009