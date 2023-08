Rekordtransfer! FC Chelsea holt offenbar Wunschspieler Caicedo für 133 Millionen Euro

Nach übereinstimmenden Medienberichten haben die Blues das Wettbieten um Moisés Caicedo gewonnen und schreiben Premier-League-Geschichte.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea hat das Wettbieten um Moises Caicedo offenbar gewonnen. Die Blues zahlen die Rekord-Transfersumme in Höhe von 133 Millionen Euro für den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler. Darauf hätte sich Chelsea mit Brighton & Hove Albion geeinigt, berichteten mehrere Medien am Montag übereinstimmend. Dies wäre die höchste Summe für einen Neuzugang in der Geschichte der englischen Premier League.

WAS IST DER HINTERGRUND? Es ist das Ende eines verrückten Pokers. In der vergangenen Woche hatte bereits Liverpools Teammanager Jürgen Klopp einen Wechsel des Nationalspielers aus Ecuador zu den Reds bestätigt. Doch Caicedo wollte unbedingt zu Chelsea. Dort erhält er dem Vernehmen nach einen Vertrag über acht (!) Jahre.

Caicedo stand am Wochenende beim 4:1 gegen Luton Down schon nicht mehr im Kader von Brighton. Chelsea hatte zum Saisonauftakt 1:1 gegen Liverpool gespielt.

BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Caicedo könnte nun im Team von Mauricio Pochettino an der Seite von Enzo Fernandez auflaufen. Den argentinischen Weltmeister hatten die Blues im Januar für 124 Millionen Euro von Benfica Lissabon geholt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Caicedo ging 2021 für fünf Millionen Euro von Independiente del Valle in seiner Heimat Ecuador zu Brighton & Hove Albion. Für den Premier-League-Klub absolvierte er 53 Pflichtspiele (2 Tore/3 Vorlagen). Caicedo stand zudem in 32 Länderspielen (3 Tore) für Ecuador auf dem Feld.