Rekordtorschütze in Europas Top-Ligen: Lionel Messi überholt Cristiano Ronaldo

Lionel Messi zeigt sich beim FC Barcelona derzeit in bestechender Form. Am Dienstag überholte er Cristiano Ronaldo in einer Kategorie.

Angreifer Lionel Messi vom hat Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo als Rekordtorschütze in den fünf Top-Ligen Europas abgelöst.

Beim 4:4-Unentschieden in Villarreal am Dienstagabend erzielte der Argentinier seinen Treffer Nummer 415 in und verweist nun Ronaldo (414 Tore in Premier League, LaLiga und )auf Platz zwei.

415 - Messi is now the top goal-scorer ever in the Top 5 European leagues (415), ahead of @Cristiano (414). Legend. pic.twitter.com/JGxyP3Am61 — OptaJose (@OptaJose) 3. April 2019

Insgesamt erzielte Messi wettbewerbsübergreifend in 676 Spielen schon 594 Tore für die Katalanen. Außerdem kann er 238 Assists vorweisen.