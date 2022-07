Wechsel von Real Madrid in die Serie A? FC Turin hat Verhandlungen um BVB-Flop Reinier begonnen

Beim BVB lief es gar nicht, Real will ihn verkaufen - und nun hat der FC Turin Verhandlungen mit Reinier aufgenommen.

Nach zwei enttäuschenden Saisons bei Borussia Dortmund ist Offensivspieler Reinier im Sommer wieder zu seinem Stammklub Real Madrid zurückgekehrt.

Dort wird aktuell nicht mit dem Brasilianer geplant, die Königlichen streben eine Leihe an. Dies liegt auch an der Regel der spanischen Liga, nicht mehr als drei Nicht-EU-Ausländer pro Kader zuzulassen. Bei Real werden diese Plätze von Rodrygo, Vinicius Jr. and Eder Militao besetzt.

Real Madrid: BVB-Flop Reinier vor Wechsel nach Turin?

Ein potenzieller Abnehmer kommt nun aus der Serie A. Nach Informationen von GOAL und SPOX hat der FC Turin bereits Kontakt mit Reiniers Beratern hergestellt. Die Gespräche befinden sich erst am Anfang, es wird aber erwartet, dass die Turiner ihre Bemühungen intensivieren werden.

Imago Images

Der 20-Jährige war im Januar 2020 als großes Talent nach Madrid gekommen und wurde im folgenden Sommer an Borussia Dortmund verliehen. Dort kam Reinier auf die magere Bilanz von einem Tor und einem Assist in nur 27 Einsätzen.