Ralf Rangnicks Assistent Jesse Marsch ist neuer Chef-Trainer bei Red Bull Salzburg

Jesse Marsch kam nach einer erfolgreichen Saison mit den New York Red Bulls nach Leipzig. Nun wird er Cheftrainer beim Schwesterklub in Salzburg.

Jesse Marsch wird neuer Chef-Trainer beim österreichischen Meister Red Bull Salzburg. Der jetzige Assistenz-Trainer von Ralf Rangnick beim Bundesligisten erhält ab Sommer einen Dreijahresvertrag.

Er löst bei den Salzburgern Marco Rose ab, der zum Bundesligist wechselt.

Jesse Marsch war schon bei den New York Red Bulls

"Wir freuen uns, dass wir sehr rasch einen Nachfolger für Marco Rose gefunden und damit kurzfristig Klarheit für die kommende Saison geschaffen haben", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. "Ich werde alles dafür tun, die äußerst erfolgreiche Arbeit in Salzburg weiter fortzusetzen", sagte Marsch.

Der 45-Jährige Marsch war im vergangenen Sommer vom Schwesternklub New York Red Bulls ins Trainerteam von Leipzig gewechselt. Als Chef-Coach hatte der frühere Spieler (DC United, ) mit New York Erfolg. Zweimal ab 2015 schloss seine Mannschaft die reguläre Saison in der Eastern Conference der nordamerikanischen Profiliga als bestes Team ab - nach seinem ersten Coup wurde er dafür zum Trainer des Jahres gewählt.