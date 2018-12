Transfergerücht: Real Valladolid will Jese Rodriguez von PSG

In Paris hat sich Jese zum Transferflop entwickelt. Nach dieser Saison könnte es zurück in die Heimat gehen.

Das einstige Supertalent Jese Rodriguez könnte im kommenden Sommer nach Spanien zurückkehren. Die L'Equipe berichtet, dass Real Valladolid den Edelreservisten von Paris Saint-Germain zur nächsten Saison verpflichten möchte.

Der 25 Jahre alte Angreifer spielt bei PSG sportlich keine Rolle, Trainer Thomas Tuchel berief Jese in dieser Saison noch keinmal in seinen Kader für ein Pflichtspiel. Ein Wechsel trotz eines bis 2021 laufenden Vertrags ist daher wahrscheinlich. Auch Betis Sevilla und SD Huesca soll Interesse an ihm gezeigt haben.

Jese Rodriguez wechselte von Real Madrid zu PSG

PSG hatte den ehemaligen spanischen U21-Nationalspieler im Sommer 2016 für 25 Millionen Euro Ablöse von Real Madrid verpflichtet. Die hohen Erwartungen an der Seine erfüllte er jedoch nicht und auch Ausleihgeschäfte zu Las Palmas und Stoke City brachten nicht den erhofften Entwicklungssprung.

Zu seiner Zeit bei Real galt der vielseitig einsetzbare Flügelspieler als großes Versprechen für die Zukunft, ehe er sich im Frühjahr 2014 einen Kreuzbandriss zuzog und anschließend Probleme hatte, wieder zu alter Form zu finden.

Real Valladolid ist derweil in der Tat auf der Suche nach Verstärkungen auf den offensiven Außenpositionen. Der neue Klubchef Ronaldo bestätigte unlängst, dass er bei Real Madrid vergeblich wegen einer Leihe von Vinicius Junior angefragt habe.