Real Madrids Thibaut Courtois lobt Manuel Neuer für dessen Einfluss auf das Torwartspiel

Real Madrids Thibaut Courtois lobt Manuel Neuer für dessen großen Einfluss auf die Entwicklung des modernen Torwartspiels.

Manuel Neuer hatte seit Anbeginn seiner Karriere einen riesigen Einfluss auf die Entwicklung des Torwartspiels. Diese Tatsache lobt jetzt Real Madrids Thibaut Courtois im Interview mit der französischen L'Equipe.

"Mit Neuer gab es die größte Veränderung. Was er bei der WM 2014 getan hat, hatte einen großen Einfluss auf das, was danach kam. Der Torhüter war nicht mehr nur derjenige, der den Ball halten musste", sagte Courtois. Damit adelte der Belgier die fantastischen Leistungen Neuers bei der Weltmeisterschaft in Brasilien, bei der Neuer als mitspielender Torwart für Highlight-Aktionen am Fließband sorgte.

Thibaut Courtois mit Yashin Trophy ausgezeichnet

Die Engländer bezeichnen seither diese Art Torhüter als "sweeper-keeper". Während des gesamten Turniers kassierte Neuer nur vier Gegentore und erhielt die Auszeichnung als bester Torhüter des Turniers.

Bei der Verleihung des Ballon d'Or vergangene Woche etablierte sich Thibaut Courtois dann endgültig als Weltklasse-Torhüter auf einer Stufe mit Manuel Neuer. Der 30-Jährige erhielt die begehrte Yashin Trophy, die den weltbesten Torwart der vergangenen Spielzeit auszeichnete. Manuel Neuer landete unter den Top 10.