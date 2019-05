Real Madrids Marcos Llorente vor Wechsel in die Bundesliga?

Marcos Llorente konnte sich bei Real Madrid nicht durchsetzen. Nun scheinen zwei Bundesligisten Interesse an dem Spanier zu bekunden.

Marcos Llorente von wird mit einem Wechsel in die in Verbindung gebracht. Neben soll nun auch Interesse an dem 24-jährigen Mittelfeldspieler bekundet haben. Das berichtet die AS.

Unter Trainer Zinedine Zidane konnte sich Llorente bislang nicht durchsetzen. Demnach wolle Real Madrid den Spanier abgeben, allerdings eine Rückkaufklausel im zukünftigen Vertrag Llorentes verankern lassen.

Marcos Llorente: Auch wohl interessiert

Auch die Premier-League-Größen Manchester United, Chelsea und Arsenal werden als potenzielle Abnehmer für Llorente genannt. Ein Verbleib in scheint allerdings ebenfalls nicht ausgeschlossen: Der und haben demnach Gespräche über ihn geführt.

In dieser Saison kam er zu sechs Einsätzen für Real, zwei davon unter Zidane. Sein Vertrag läuft noch bis 2021.