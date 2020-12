Real Madrid: Zinedine Zidane nennt Karim Benzema den "besten Stürmer in Frankreichs Geschichte"

Karim Benzema spielt seit über zehn Jahren für Real Madrid. Sein Trainer Zinedine Zidane hat ihn nun in den höchsten Tönen gelobt.

Trainer Zinedine Zidane von hat Karim Benzema als den besten Angreifer in der Geschichte des französischen Fußballs bezeichnet.

"Für mich ist Benzema der Beste. Seine Titelsammlung spricht für sich selbst. Er ist heute ein sehr kompletter Spieler", sagte der 48-Jährige nach Reals 3:1-Sieg gegen am Dienstag auf entsprechende Nachfrage. "Er ist kein purer Neuner, der nur an Tore denkt – und das liebe ich. Er spielt mit, denkt kollegial und setzt sich für das Team ein."

Karim Benzema gewann mit Real viermal die

Benzema traf gegen Bilbao doppelt und steht 2020/21 nun bei 13 Torbeteiligungen in 16 Pflichtspielen. Zidane sprach in Bezug auf seinen Landsmann nach dem viertem Real-Sieg in Folge davon, "kein grandioses Spiel gemacht" zu haben. "Dennoch hat Karim zwei Tore erzielt."

Der 32-Jährige spielt seit 2009 bei den Königlichen aus Madrid. In 529 Einsätzen traf er 259-mal. Außerdem gewann er mit Real viermal die Champions League.