Real Madrid - Trainer Zinedine Zidane über Gareth Bale: "Es gibt keine Lösung, weil es auch kein Problem gibt"

Zinedine Zidane hat die Bedeutung von Gareth Bale für Real unterstrichen. Sie hätten trotz der letzten Nicht-Nominierungen ein gutes Verhältnis.

Zinedine Zidane hat vor der Begegnung beim CA Osasuna am Sonntag erneut betont, ein gutes Verhältnis zu Angreifer Gareth Bale zu haben. "Bei ihm gibt es keine Lösung, weil es auch kein Problem gibt", sagte der Trainer von auf einer Pressekonferenz.

Er betonte, im engen Austausch mit dem 30-Jährigen zu stehen: "Wir reden ständig miteinander, aber ich werde Ihnen nicht verraten, was wir bereden", äußerte sich Zidane zu dem Gerücht, wonach es zwischen ihm und Bale zum Bruch gekommen sein soll. Der französische Trainer hatte Bale zuletzt mehrfach aus dem Kader gestrichen.

Zidane über Bale: "Das Problem bin ich"

Zidane begründete seine Entscheidung mit der großen Konkurrenz: "Er war zuletzt nicht im Kader, weil ich auswählen muss. Das Problem bin ich", machte Zidane deutlich und fügte hinzu: "Es ist kein Weckruf, wenn er nicht berufen wurde."

In den nächsten Spielen könnte Bale jedoch erneut im Kader stehen: "Es bedeutet nichts, dass er für die letzten Spiele nicht berufen wurde", betonte Zidane. "Ich zähle auf ihn, weil wir wissen, was er uns geben kann", so der 47-Jährige abschließend.

Bale ist bislang in 15 Spielen der aktuellen Saison zum Einsatz gekommen, in denen ihm drei Tore und zwei Vorlagen gelungen sind. In den letzten Wochen wurde der Angreifer jedoch intensiv mit einem Abschied aus Madrid in Verbindung gebracht. Beim spanischen Rekordmeister steht er noch bis 2022 unter Vertrag.