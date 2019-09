Real-Madrid-Trainer Zinedine Zidane: "Bleibe ruhig" trotz schlechtem Hazard-Start

Eden Hazard vermochte in den ersten Wochen bei Real Madrid nicht zu überzeugen. Trainer Zinedine Zidane behält aber die Ruhe.

Real Madrids Trainer Zinedine Zidane ist nicht beunruhigt wegen des schwachen Starts von Eden Hazard bei den Königlichen. "Mir ist dasselbe passiert, darum bleibe ich ruhig", sagte er.

"Ich weiß, dass er sich hier einleben und Erfolg haben wird. Natürlich hätte ich gerne schnelle Fortschritte vom Team und von ihm, aber wir bleiben gelassen", ergänzte der Franzose.

Hazard wechselte im Sommer für 100 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Real Madrid. Aufgrund einer Oberschenkel-Verletzung kam der Belgier erst gegen PSG (0:3) zu seinem Startelf-Debüt – in drei Spielen blieb er bisher noch ohne Torbeteiligung.

Real grüßt indes trotzdem von Platz eins der Primera Division und ist in der Liga noch ungeschlagen – in sieben Spielen holten die Blancos vier Siege und drei Unentschieden. Am Dienstag trifft Real in der auf Brügge (18.55 Uhr im LIVE-TICKER).