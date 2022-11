Real Madrid: WM-Teilnahme von Antonio Rüdiger nicht in Gefahr

Aktuell fehlt Antonio Rüdiger verletzt, doch die Blessur ist nicht derart schlimm, dass er nicht bei der WM in zwei Wochen spielen kann.

WAS IST PASSIERT? Bei Real Madrid muss Nationalspieler Antonio Rüdiger aktuell verletzt passen. Seine Teilnahme an der WM in Katar ist entgegen eines anders lautenden Medienberichts aus Spanien nach Informationen von GOAL und SPOX jedoch nicht in Gefahr.

WAS IST DER HINTERGRUND? Derzeit fehlt der 29-Jährige noch aufgrund einer Hüftzerrung. Bereits das Real-Auswärtsspiel bei Rayo Vallecano und das Champions-League-Duell mit Celtic hatte er in den vergangenen Tagen verpasst.

WIE GEHT ES WEITER? Nach Marca-Informationen wird Rüdiger auch in der kommenden Begegnung der Madrilenen am Wochenende gegen den FC Cádiz nicht mit dabei sein. Die WM-Teilnahme ist ihm aber dennoch sicher.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Antonio Rüdiger hat 54 Länderspiele für Deutschland absolviert. Seit rund zwei Jahren ist er Stammspieler im DFB-Team, auch Bundestrainer Hansi Flick wird bei der WM in Katar aller Voraussicht nach auf Rüdiger in der Innenverteidigung setzen.

In seiner ersten Saison bei Real Madrid seit seinem Wechsel vom FC Chelsea im Sommer kam Rüdiger bislang auf sieben Startelfeinsätze für die Königlichen in der Liga. In der Champions League durfte er dreimal von Beginn an ran.