Real Madrid: Wird Brahim Díaz der Nachfolger von Eden Hazard?

Milan will Brahim Díaz gerne langfristig halten. Real aber verfolgt wohl andere Pläne mit dem Mittelfeldstar.

WAS IST PASSIERT? Zwischen Real Madrid und der AC Mailand bahnt sich ein Tauziehen um Spielgestalter Brahim Díaz an. Die Italiener wollen den Mittelfeldspieler unbedingt über die Saison hinaus behalten, allerdings sitzen Reals Verantwortliche im Poker um die Dienste des 23-Jährigen am längeren Hebel.

WAS IST DER HINTERGRUND? Aktuell ist Díaz noch von den Blancos nach Mailand ausgeliehen. Nach dieser Saison haben die Italiener die Möglichkeit, ihn per Kaufoption für 22 Millionen Euro zu verpflichten. Mehrere italienische Medien wie der Corriere dello Sport oder die Transferexperten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio berichten, es sei die feste Absicht der Milan-Bosse, die Option wahrzunehmen.

Allerdings sicherte sich Real Madrid bei der Vereinbarung des Leihdeals eine Rückkaufoption. Sollte Milan Díaz verpflichten, könnte der Champions-League-Sieger ihn für nur drei Millionen Euro mehr direkt zurückholen. Das soll auch der Plan bei Real sein. Man wolle 100-Millionen-Flop Eden Hazard im Sommer abgeben und ihn durch Díaz ersetzen, heißt es.

WIE GEHT ES WEITER? Laut Corriere dello Sport sind für die kommende Wochen bereits mehrere Treffen zwischen den Vertretern beider Vereine geplant. Díaz selbst soll angesichts der Aussicht auf regelmäßigere Einsätze zu einem Verbleib bei Milan tendieren.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Brahim Díaz absolvierte in dieser Saison 20 Pflichtspiele für Milan. Dabei gelangen ihm vier Tore und zwei Assists.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der Edeltechniker stammt aus der Jugend des FC Malaga. 2015 wechselte er in die Nachwuchsakademie von Manchester City, schaffte bei den Profis unter Pep Guardiola jedoch nicht den Durchbruch. Real Madrid verpflichtete ihn im Januar 2019 für 17 Millionen Euro Ablöse. Seit Sommer 2020 spielt er auf Leihbasis bei Milan.