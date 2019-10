Real Madrid: Darum wechselte Zinedine Zidane Torhüter Thibaut Courtois zur Pause aus

Thibaut Courtois wurde in der Champions League zur Halbzeit ausgewechselt. Offenbar kämpfte der Torwart von Real mit gesundheitlichen Problemen.

Real Madrids Torhüter Thibaut Courtois ist überraschend nach der ersten Halbzeit im Champions-League-Spiel gegen Club Brügge (2:2) von Trainer Zinedine Zidane ausgewechselt worden. Medienberichten zufolge soll der Stammtorhüter der Königlichen mit Magenproblemen zu kämpfen gehabt haben.

Für den Belgier, der zuletzt vermehrt in die Kritik geraten war und auch gegen Brügge bei Ballkontakten von den eigenen Fans ausgebuht wurde, brachte Real-Trainer Zidane Alphonse Areola.

Dennis hatte die Madrilenen zuvor in Halbzeit eins bereits zweimal geschockt und den krassen Außenseiter aus zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung geschossen. Real-Kapitän Sergio Ramos gelang nur eine Minute nach Areolas Parade gegen Dennis der Anschlusstreffer per Kopf (55.). Wenige Minuten vor Schluss stellte Casemiro in Überzahl per Kopf den 2:2-Endstand her.