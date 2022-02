Real Madrid: Vinicius Junior und Eder Militao sollen verlängern

Spaniens Rekordmeister Real Madrid will noch in dieser Saison die Verträge von Vinicius Junior und Eder Militao vorzeitig verlängern. Nach Informationen von GOAL und SPOX sollen die beiden Brasilianer vor dem Sommer neue Arbeitspapiere unterzeichnen – jeweils inklusive Gehaltserhöhung, langer Laufzeit und einer gigantischen Ausstiegsklausel.

Derzeit sind Linksaußen Vincius Junior und Innenverteidiger Eder Militao noch bis 2024 an die Blancos gebunden. Geht es nach den Klubchefs soll die Laufzeit künftig bis 2027 datiert sein. Die festgeschriebene Ablöse wird, so der Plan, künftig dann bei beiden Spielern bei einer Milliarde Euro liegen.

Chelsea denkt über Eder Militao nach

Damit stiegen sie in eine Kategorie mit ihren Mannschaftskameraden Federico Valverde und Karim Benzema auf. Sonst haben nur noch die Barcelona-Stars Ferran Torres, Pedri und Ansu Fati eine derart hohe Ausstiegsklausel.

Der Wunsch Reals, beide Leistungsträger langfristig an sich zu binden, ist nach den Leistungen in dieser Saison nicht überraschend. Vinicius Junior hat seinen Durchbruch geschafft, ist unter Carlo Ancelotti längst Stammkraft und lieferte 2021/22 bislang 26 Scorerpunkte in 34 Partien. Der 21-Jährige war 2018 für 45 Millionen Euro Ablöse von Flamengo nach Madrid gewechselt.

Eder Militao war bei seinem Transfer vom FC Porto in die spanische Hauptstadt sogar noch etwas teurer (50 Millionen Euro). Er bildet mit Ex-Bayer David Alaba die Defensivzentrale und hat großen Anteil daran, dass der Tabellenführer die zweitbeste Abwehr in LaLiga stellt.

Nach Informationen von GOAL und SPOX denkt Champions-League-Sieger FC Chelsea, bei dem sich in der Abwehr eine Menge tun dürfte, über eine Verpflichtung Militaos nach. Allerdings möchte Real ihn unter keinen Umständen abgeben.