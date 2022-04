Real Madrid verpflichtet wohl Torwarttalent Ferran Quetglas

Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat sich offenbar die Dienste eines Torhütertalents gesichert. Wie die Marca berichtet, wechselt der 16 Jahre alte Ferran Quetglas zur kommenden Spielzeit von RCD Mallorca zu den Königlichen.

Der Vertrag des Teenagers auf der Baleareninsel läuft im Sommer aus, er also heuert ablösefrei in der spanischen Hauptstadt an. In Madrid soll er einen Kontrakt für die nächsten beiden Jahre unterzeichnet haben.

Real Madrid: Auch Barca wollte Ferran Quetglas

Quetglas gilt in Spanien als großes Talent, auch der FC Barcelona galt in Person von Sportchef Mateu Alemany als interessiert. Quetglas ist Torwart der U17-Nationalmannschaft (fünf Einsätze) und stand bereits viermal im Spieltagskader der Mallorca-Profis. Bei Real ist er für die A-Junioren vorgesehen und soll künftig auch in der Youth League zum Einsatz kommen.

Reals Fahrplan, so schreibt es die Marca, sieht vor, Quetglas so zu entwickeln, dass er in einigen Jahren auf den aktuellen Stammkeeper Thibaut Courtois folgen kann. Der Belgier ist 29 Jahre alt und steht beim LaLiga-Tabellenführer bis 2026 unter Vertrag.