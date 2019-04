Real Madrid muss vorerst auf verletzten Sergio Ramos verzichten

Real Madrid muss vorerst auf Sergio Ramos verzichten. Der Kapitän ist verletzungsbedingt gezwungen, eine Pause einzulegen.

Champions-League-Sieger muss im Saisonendspurt vorerst ohne seinen Kapitän Sergio Ramos auskommen. Der Abwehrspieler des spanischen Rekordmeisters zog sich nach Vereinsangaben eine Verletzung ersten Grades im Schollenmuskel des linken Beins zu.

Laut spanischen Medien wird der 33-Jährige zwei bis drei Wochen ausfallen. Da in diesem Zeitraum in der Primera Division noch eine englische Woche ansteht, könnte Ramos in vier der letzten sieben Ligaspiele fehlen.