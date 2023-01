Real Madrid vs. Valencia: LIVE STREAM und TV – wird der spanische Supercup in Deutschland übertragen?

Real Madrid trifft im spanischen Supercup auf den FC Valencia. Hier bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Am heutigen Mittwochabend (11. Januar 2023) bekommt es Real Madrid im Supercup mit Valencia zu tun. Anpfiff der Partie im King-Fahd-Stadion in Riad ist um 20 Uhr.

Bereits zum dritten Mal wird der spanische Supercup in Saudi-Arabien ausgespielt. Mit von der Partie sind neben Madrid und Valencia noch der FC Barcelona und Betis Sevilla.

Die spanische Liga hat mit Saudi-Arabien noch einen bis 2029 gültigen Vertrag am Laufen, der besagt, dass der spanische Superpokal jedes Jahr in Saudi-Arabien stattfindet. Laut Medienberichten kassiert man dafür ca. 30 Millionen Euro. Die beiden Halbfinals finden am 11. und 12. Januar statt, das Finale steigt dann schließlich am 15. Januar 2023.

Wenn Ihr wissen wollt wo der spanische Superpokal im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird, dann bleibt jetzt dran.

Real Madrid vs. Valencia: Alle Eckdaten zum Halbfinale des Supercups

Begegnung Real Madrid vs. FC Valencia Wettbewerb Supercup Anpfiff 11. Januar - 20 Uhr Spielort King-Fahd-Stadion (Riad)

Real Madrid vs. Valencia: Gibt es eine Übertragung im TV?

Das Halbfinale zwischen Real Madrid und Valencia könnt Ihr leider nicht im Free-TV verfolgen. Dafür stellen wir Euch im Folgenden aber zwei Optionen vor, wie Ihr das Spiel per LIVE-STREAM sehen könnt.

Getty Images

Real Madrid vs. Valencia: Das Spiel per LIVE-STREAM bei Sportdigital sehen

Die komplette Partie zwischen Real und Valencia könnt Ihr live bei Sportdigital verfolgen. Sportdigital zeigt rund um die Uhr eine umfassende Auswahl an Spielen aus verschiedenenFußball-Ligen der ganzen Welt.

Dort wird u.a. die portugiesische, niederländische oder australische Liga gezeigt. Außerdem laufen bei Sportdigital die Copa America, die polnische Liga und vieles weitere. Auch die Spiele des spanischen Supercups könnt Ihr jetzt dort sehen.

Allerdings ist dafür ein kostenpflichtiges Abo nötig. Dabei könnt Ihr bei Sportdigital zwischen drei verschiedenen Varianten wählen:

Tagespass: 2,99 Euro

Monatspass: 4,99 Euro

Jahrespass: 44,99 Euro

Nach Abschluss eines Abos findet Ihr den LIVE-STREAM zum Spiel direkt auf der Sportdigital-Website.

Real Madrid vs. Valencia: Den LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen

Ebenso könnt Ihr den LIVE-STREAM zum Supercup auch bei DAZN sehen. Sportdigital arbeitet nämlich schon seit Jahren mit dem Streamingdienst aus Ismaning zusammen. Viele Inhalte von Sportdigital könnt Ihr also auch bei DAZN live sehen, wenn Ihr dort ein gültiges Abo habt. Ein weiteres Abo bei Sportdigital ist also nicht nötig.

Des Weiteren könnt Ihr bei DAZN LaLiga, Serie A und die Bundesliga verfolgen, genauso wie die Königsklasse. Aber auch Fans von Sportarten wie Basketball, Football, Tennis, Boxen oder Motorsport kommen bei DAZN sicher auf ihre Kosten. Der größte Sport-Streamingdienst der Welt hat definitiv etwas für jeden Sport-Fan im Angebot.

Kostenmäßig müsst Ihr bei DAZN mit 29,99 Euro pro Monat für ein Monatsabo rechnen. Im Jahresabo werden 24,99 Euro fällig. Wenn Ihr dann ein Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr heute um 20:00 Uhr direkt einschalten und das Spiel live bei DAZN sehen.

Genauere Infos zu DAZN könnt Ihr hier nachlesen:

Getty Images

Real Madrid vs. Valencia: Der LIVE-TICKER von GOAL

Wenn Ihr trotz des Angebots eines LIVE-STREAMS bei Sportdigital und DAZN nicht zusehen könnt, dann ist der LIVE-TICKER genau das Richtige für Euch. Hier werdet Ihr sofort informiert, wenn im Spiel zwischen Real Madrid und Valencia etwas Wichtiges passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Real Madrid vs. Valencia: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald beide Teams ihre Startformationen bekanntgeben, werden sie hier von uns veröffentlicht.