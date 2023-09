Real Madrid unterläuft Panne bei Jude Bellingham

"Bellimgham" statt "Bellingham": Real Madrid ist eine peinliche Panne unterlaufen.

WAS IST PASSIERT? Panne bei Real Madrid: Wie auf einem vom Klub selbst verbreiteten Video zu sehen ist, wurde der Name von Neuzugang Jude Bellingham an seinem Kabinen-Spind falsch buchstabiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Getafe postete Real auf seinen offiziellen Accounts ein Kabinen-Interview mit Bellingham, der seine Mannschaft mit einem späten Treffer zum Sieg geschossen hatte. Im Hintergrund ist deutlich zu erkennen, dass auf seinem Spind fälschlicherweise "Bellimgham" steht.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe noch nie ein lauteres Stadion erlebt. Unfassbar", sagte Bellingham in dem Interview. In seinen ersten vier Pflichtspielen für Real erzielte der 20-jährige Mittelfeldspieler aus England bereits fünf Treffer. Bellingham wechselte vor der Saison für 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real.

Bereits in der vergangenen Saison war Real beim damaligen Neuzugang Antonio Rüdiger ein ähnlicher Fehler unterlaufen: Damals wurde aus "Rüdiger" "Rüdiguer".

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty