Real Madrid: Neues Ausweichtrikot 2020/21 geleaked

Am Dienstag wurden erste Bilder des neuen Ausweichtrikots der Königlichen veröffentlicht. Auffällig: Das ungewöhnliche Muster und die pinken Details.

spielt in der kommenden Saison offenbar in einem Ausweichtrikot in ungewöhnlichem Design. Die Website Footyheadlines veröffentlichte am Dienstag erste Bilder des neuen Shirts.

Demnach sind die Grundfarben schwarz-grau. Auf dem außergewöhnlichen Muster sind das Real-, das Adidas-Logo und der Sponsor Emirates sowie seitlich platzierte Streifen in pink abgebildet.

Mehr Teams

(Quelle: Footyheadlines.com)

Zuvor hatte die Plattform unter anderem mit dem Leak der ebenfalls skurril anmutenden Trikots von Borussia Dortmund für Aufmerksamkeit gesorgt.