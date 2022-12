Real Madrid liebäugelt wohl mit Transfer von César Azpilicueta vom FC Chelsea

Real Madrid fehlt auf der rechten Abwehrseite die Kadertiefe. Für diese könnte César Azpilicueta sorgen.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid spielt mit dem Gedanken, César Azpilicueta vom FC Chelsea zu verpflichten. Das berichtet die spanische Zeitung Sport mit Verweis auf die BBC.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Königlichen ziehen einen Transfer des Chelsea-Kapitäns dem Bericht zufolge in Betracht, sollte Álvaro Odriozola den Klub verlassen. Der frühere Bayern-Reservist ist nominell der Stellvertreter von Dani Carvajal im Kader der Blancos, spielt allerdings überhaupt keine Rolle bei Trainer Carlo Ancelotti. Der 26-Jährige ist in dieser Saison noch gänzlich ohne Einsatz. Ein Abschied von Odriozola ist somit wahrscheinlich, die Roma gilt als Interessent.

Die Lücke im Kader könnte Azpilicueta auffüllen, der 33-Jährige soll demnach auch als erfahrener Spieler für die Kabine eine interessante Option sein. Pikant: Im vergangenen Sommer stand über mehrere Wochen ein Transfer zu Reals Erzrivalen FC Barcelona im Raum. Schlussendlich aber verlängerte der aktuelle WM-Teilnehmer seinen Vertrag bei Chelsea bis 2024.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Azpilicueta spielt bereits seit 2012 für Chelsea und absolvierte seither knapp 500 Pflichtspiele für die Blues. Auch in der laufenden Saison ist der Kapitän fester Bestandteil der Mannschaft. Bei der WM in Katar kam er in zwei der drei Gruppenspiele zum Einsatz, nur gegen Deutschland saß er 90 Minuten auf der Bank.

DIE BILDER ZUR NEWS:

SO GEHT ES WEITER: Spanien trifft im Achtelfinale der WM am Dienstag auf Marokko. Im Klub geht es für Azpilicueta dann bereits kurz nach Weihnachten weiter, dann trifft Chelsea in der Premier League auf den AFC Bournemouth.