Real Madrid: Toni Kroos mit Adduktorenverletzung – Clasico-Einsatz in Gefahr

Eine Oberschenkelverletzung zwingt Real-Star Toni Kroos zu einer Pause. Sogar ein Einsatz im Clasico gegen den FC Barcelona ist in Gefahr.

und die deutsche Nationalmannschaft müssen vorerst auf Toni Kroos verzichten. Der zentrale Mittelfeldspieler verletzte sich beim 4:2-Sieg der Königlichen gegen den FC Granada am linken Oberschenkel.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nachdem Kroos am vergangenen Samstag bereits nach 33 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste, bestätigten der DFB und die Madrilenen nun eine "Adduktorenverletzung am linken Oberschenkel" des Weltmeisters von 2014.

Toni Kroos droht ein Ausfall im Clasico gegen Barcelona

Der 29-Jährige wird damit in jedem Fall für die kommenden Länderspiele gegen (Mittwoch, 20.45 Uhr) und Estland (Sonntag, 20.45 Uhr) ausfallen. Als Ersatz nominierte Bundestrainer Joachim Löw am Sonntagmittag Schalkes Suat Serdar nach.

Zur genauen Ausfalldauer machten weder sein Verein noch der DFB weitere Angaben. Spanische Medien spekulieren allerdings über eine Pause von zwei bis drei Wochen, was bedeuten würde, dass auch ein Einsatz im Clasico gegen den (26. Oktober) in Gefahr ist.

Parte médico de Kroos.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 6. Oktober 2019

Kroos stand in der laufenden Spielzeit in allen zehn Pflichtspielen in der Startformation von Real. Dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Vorlagen.