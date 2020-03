Real Madrid: Thibaut Courtois fällt gegen Manchester City wohl aus, dickes Fragezeichen hinter Marcelo

Die Blancos müssen in der absehbaren Zukunft auf ihre Nummer eins verzichten. Auch Marcelo ist angeschlagen.

Parte médico de Courtois#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 10, 2020

Der spanische Rekordmeister muss im Achtelfinal-Rückspiel der gegen aller Voraussicht nach auf seinen Torhüter Thibaut Courtois verzichten. Wie Real am Dienstag mitteilte, laboriert der Belgier an einer Leistenverletzung und wird eine Zwangspause einlegen müssen

Courtois wird Trainer Zinedine Zidane am Freitag im -Spiel gegen fehlen und mutmaßlich auch nicht für den Kracher gegen City im Etihad Stadium wenige Tage später wieder zur Verfügung stehen. Alphonse Areola wird den Ex-Chelsea-Keeper zwischen den Pfosten vertreten.

Real Madrid: Marcelona verletzte sich gegen Betis

Während Courtois also wohl ausfällt, steht hinter dem Einsatz von Linksverteidiger Marcelo mindestens ein dickes Fragezeichen. Der Linksverteidiger zog sich beim 1:2 gegen Betis am Wochenende eine Muskelblessur am linken Oberschenkel zu. Wie lange er ausfällt, ist noch ungewiss. Als Ersatz für ihn steht Ferland Mendy bereit.

Das Hinspiel gegen die Elf von Pep Guardiola hatte Real mit 1:2 verloren. Damit droht dem Rekordsieger der Königsklasse das Aus.