Real Madrid – Thibaut Courtois: "Bin mir sicher, dass Eden Hazard in kürzester Zeit explodieren wird"

In seiner Debüt-Saison bei Real Madrid blieb Eden Hazard noch hinter den Erwartungen zurück. Thibaut Courtois glaubt nun an eine Leistungsexplosion.

Torhüter Thibaut Courtois von ist sich sicher, dass Teamkollege Eden Hazard nach einer schwierigen Debüt-Saison in diesem Jahr zu alter Stärker finden wird. "Hazard? Ich habe keine Zweifel daran, dass wir noch die beste Version von ihm sehen werden", betonte der Belgier im Interview mit dem Radiosender Cadena Ser.

Courtois führte aus: "Er ist verzweifelter als jeder andere, das zu zeigen. Er kommt gut voran und kann es hoffentlich bald unter Beweis stellen." Hazard war im vergangenen Jahr für 115 Millionen Euro vom nach Madrid gewechselt und erzielte seitdem nur ein Tor in 22 Pflichtspielen für die Königlichen. Dabei wurde er auch von Verletzungen zurückgeworfen.

Thibaut Courtois: "Zidane hat mir viel Selbstvertrauen gegeben"

"Kurz vor seiner Verletzung hat er mehrere Spiele sehr gut gespielt. Dann hatte er so viel Pech, und es war nicht leicht, da wieder herauszukommen", betonte Courtois und führte aus: "Aber in diesem Monat habe ich ihn gut trainieren sehen. Ich bin mir sicher, dass er in kürzester Zeit explodieren und dem Team viel Freude bereiten wird."

Der Keeper hatte bereits in London mit Hazard zusammengespielt und war im Sommer 2018 von den Blues in die spanische Hauptstadt gekommen. Dabei erlebte er ebenfalls keinen leichten Start. "Wenn du in schwierigen Momenten – wie Anfang des letzten Jahres – nicht das Gefühl hast, dass der Trainer (damals Santiago Solari, d. Red.) hinter dir steht, wird es schwierig", erklärte Courtois.

Mit der Rückkehr von Zinedine Zidane an die Seitenlinie im März 2019 habe sich das geändert: "Zidane hat mir viel Selbstvertrauen gegeben. Ich hatte immer das Gefühl, dass er auf mich zählt, und das ist wichtig." Bei Hazard glaubt Courtois nun an eine ähnliche Entwicklung.