Real Madrid: Sergio Reguilon zum Medizincheck beim FC Sevilla

Real-Talent Sergio Reguilon reist für den Medizincheck zum FC Sevilla. Der 22-Jährige soll für ein Jahr an die Andalusier ausgeliehen werden.

Der Wechsel von Linksverteidiger Sergio Reguilon zum ist so gut wie sicher. Wie Monchi, der Sportdirektor der Andalusier, bestätigte, steht dem Transfer einzig die medizinische Untersuchung des Spaniers im Wege.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

So teilte der ehemalige Torhüter mit: "Er wird in Kürze hier sein, um die medizinischen Tests durchzuführen." Reguilon wird für ein Jahr an Sevilla ausgeliehen. Dabei erhalten die Südspanier keine Kaufoption, da Real offenbar langfristig mit dem 22-Jährigen plant.

Sergio Reguilon: Nach Mendy-Transfer nur noch dritte Wahl bei Real

Nach der Verpflichtung des Franzosen Ferland Mendy war Reguilon bei den Königlichen zuletzt in der Rangordnung nur der dritte Linksverteidiger hinter Marcelo und dem Neuzugang. Auf lange Sicht könnte er jedoch womöglich dem 31-jährigen Brasilianer den Rang ablaufen.

Bei Sevilla kommt es für den spanischen U21-Nationalspieler zum Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Trainer Julen Lopetegui. Unter ihm schaffte Reguilon im vergangenen Jahr den Durchbruch bei den Madrilenen und wurde zwischenzeitlich zur Stammkraft. So kam er in seiner Debütsaison auf immerhin 22 Pflichtspieleinsätze für Real.