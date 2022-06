Real Madrid: Rückennummer von Aurelien Tchouameni steht fest

Bevor Aurelien Tchouameni am Dienstag offiziell als neuer Spieler von Real Madrid vorgestellt wurde, wurde seine neue Rückennummer bekannt gegeben.

Aurelien Tchouameni wird nach seinem Wechsel zu Real Madrid in der neuen Saison mit der Nummer 18 auflaufen.

Das wurde am Dienstag am Rande seiner offiziellen Vorstellung in der spanischen Hauptstadt bekanntgegeben.

Tchouameni wechselt für 100 Millionen Euro zu Real

In der Vergangenheit prangte die 8 vom Rücken des 22-Jährigen, doch die hat bei den Königlichen derzeit noch Toni Kroos. Die 18 hingegen war seit dem Abgang von Gareth Bale frei.

Die AS Monaco und Real Madrid waren sich letzte Woche über den Transfer des Mittelfeldprofis einig geworden. Tchouameni unterschreibt in Madrid einen Vertrag bis 2028, Real zahlt rund 100 Millionen Euro Ablöse an den Klub aus der Ligue 1.