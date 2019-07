Real Madrid: Zinedine Zidane plant mit Neuzugang Rodrygo in zentralerer Position

Neuzugang Rodrygo wird bei Real Madrid unter Trainer Zinedine Zidane wohl in einer zentraleren Position auflaufen als noch beim FC Santos.

Rodrygo hat im Anschluss an das 1:3 von gegen den über seine Position gesprochen und verraten, dass er unter Trainer Zinedine Zidane eine andere Rolle als bei seinem Ex-Verein FC Santos einnehmen soll.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Zidane möchte, dass ich mehr in der Mitte spiele", sagte Rodrygo der Marca. Er fügte hinzu: "Ich bin es eher gewohnt, auf den Flügeln zu spielen, aber es ist eine Position, in der ich mich wohl fühle."

Rodrygo: "Es liegt an Zidane, zu entscheiden"

Der 18-Jährige war Anfang Juli zu Real Madrid gewechselt, nachdem er sich bereits im letzten Jahr mit den Königlichen auf einen Transfer geeinigt hatte. Ob er jedoch gleich zu Beginn bei den Profis eingesetzt wird, ist bisher noch offen.

"Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon in der ersten Mannschaft spielen werde", sagte Rodrygo mit Blick auf die neue Saison. "Es liegt an Zidane und seinem Stab, zu entscheiden, wo sie mich am besten einsetzen", betonte er.

Bei der Niederlage gegen den FC Bayern in der Nacht auf Sonntag sorgte der brasilianische Offensivspieler mit einem direkt verwandelten Freistoß für das einzige Tor von Real Madrid. Für den 18-Jährigen, der einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat, zahlten die spanischen Verantwortlichen 45 Millionen Euro Ablöse.